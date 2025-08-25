El PSPV de San Fulgencio dice que el juez "no avala" a la mesa de edad en la moción de censura contra el alcalde del PP

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de la Vega Baja ha subrayado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Elche (Alicante) "no ha avalado" a la mesa de edad del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante) por su decisión de levantar el pleno del pasado junio en el que no se llegó a votar la moción de censura contra el alcalde del PP José María Ballester presentada por los socialistas, con José Sampere como candidato respaldado por el edil no adscrito Alain Franz, procedente del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN).

La formación ha indicado que "lo único que ha resuelto es que no concede las medidas cautelares" que ha solicitado, "pero el procedimiento principal sigue abierto", según ha remarcado en una publicación difundida en sus redes sociales.

En declaraciones a Europa Press, Sampere (PSPV) ha acusado al PP de mentir cuando dice que el auto judicial supone un "triunfo" para los 'populares' y ha avanzado que su partido va a seguir adoptando "medidas" legales y políticas: "Vamos a ver cómo se pronuncia la justicia. Si nos da la razón, automáticamente debería hacerse la moción, porque es lo que toca".

En este contexto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Fulgencio ha denunciado que el consistorio "se está paralizando", con "casi tres meses sin comisiones informativas" y con "un deterioro muy importante" en áreas como limpieza porque el PP, aunque ostenta la vara de mando, gobierna en minoría después de que Franz se convirtiera en concejal no adscrito.