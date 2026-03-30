El PSPV solicita el expediente de la pareja de Llorca en Finestrat, "con detalle de la evolución de su situación"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), durante una reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha registrado en Les Corts una solicitud de documentación para tener acceso a una copia íntegra del expediente de contratación en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) relativo a la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "con detalle de la evolución de su situación" en este consistorio.

Además, pide conocer el tipo de relación laboral o administrativa con el Ayuntamiento "desde que entró a trabajar en el mismo hasta la actualidad" y también el detalle de la fecha de inicio de la relación laboral o administrativa.

Todo ello, a raíz de la polémica por el acceso de la pareja de Llorca a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante una comisión de servicios. El PSPV y Compromís denunciaron que este puesto estaba hecho "a medida" y tacharon al 'president' de "jeta".

Así lo piden los socialistas en la solicitud, consultada por Europa Press y registrada el pasado jueves en Les Corts, en la que también solicitan saber la fecha en la que se solicita la comisión de servicios, "bien por la Diputació de València o por la propia interesada, junto con los documentos aportados". También solicitan saber la fecha en la que se autoriza dicha comisión de servicios, "junto con los documentos vinculados a la autorización".

Asimismo, el PSPV reclama el detalle del puesto de trabajo desempeñado por la pareja de Llorca y las funciones asignadas, así como el procedimiento de selección o nombramiento, "tanto en el momento de la incorporación inicial al Ayuntamiento como en caso de modificación de su relación laboral con el consistorio en el periodo en que ha estado prestando sus servicios".

RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL PUESTO

Paralelamente, exigen también las retribuciones brutas anuales asignadas al puesto, el importe anual reconocido en concepto de trienios y las retribuciones brutas anuales percibidas en 2024 y en 2025, "detallando todos los complementos cobrados".

Los socialistas quieren saber además el detalle "de cualquier otro tipo de percepción, tanto dineraria como en especie, pagada a la empleada pública por cualquier concepto (desplazamiento, manutención, hospedaje o cualquier otro) detallando y especificando su cuantía, durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025".

También "cualquier otra documentación administrativa vinculada a su contratación o nombramiento", todo ello "respetando la normativa en materia de protección de datos".

CREEN QUE LLORCA LES HA "MENTIDO A LA CARA"

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones a los medios este lunes, ha reprochado al jefe del Consell que sea "muy rápido para hacer esa comisión de servicios de urgente necesidad" y que la semana pasada en la sesión de control afirmara "que su pareja había optado a ese puesto y había aprobado una oposición".

"Hoy veíamos que hay medios de comunicación que decían que esto no era así. Nosotros lo que decimos es que la urgente necesidad no tenía sentido en esta cuestión, que no es normal que su pareja pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros y que se haya producido así", ha dicho.

En esta línea, y con el fin de "saber toda la verdad" y ante las sospechas de que Pérez Llorca les ha "mentido a la cara", ha informado de que los socialistas han pedido el expediente de contratación de la pareja del 'president' en el Ayuntamiento de Finestrat.

"El jueves registramos esta solicitud de documentación y, cuando la tengamos, la analizaremos para ver si, efectivamente, el 'president' de la Generalitat nos ha mentido al conjunto de los valencianos y valencianas", ha zanjado.