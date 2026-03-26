El PSPV ve indecente la contratación de la pareja de Llorca y él les acusa de querer “destrozarle públicamente”

El 'president' Juanfran Pérez Llorca y el síndic del PSPV, José Muñoz, en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado la falta de “decencia” en el acceso de la pareja del ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante una comisión de servicios, que ha definido como uno de los “escándalos” de la gestión del jefe del Consell durante los tres meses que lleva en el cargo.

En respuesta a estas críticas, en la sesión de control en Les Corts, Llorca ha acusado al PSPV de querer “destrozarle públicamente” utilizando la contratación de su pareja para “desviar la atención” de casos que afectan al Gobierno o de la gestión del Ministerio de Transportes. Además, ha asegurado que para los socialistas “el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos”.

La contratación de la pareja de Llorca ha centrado la sesión de control tras conocerse que la Diputació ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. La pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasa a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio. La Diputació justificó que cumple los requisitos para el puesto y defendió “absoluta normalidad administrativa” en el proceso.

Durante su intervención, el síndic del PSPV ha asegurado que, desde que Llorca llegó a la Generalitat “para darle normalidad institucional a la Comunitat Valenciana y recuperar el crédito perdido después del peor ‘president’”, en alusión a Carlos Mazón que “sigue en su escaño” como diputado del PP “y sin venir a trabajar y con sus privilegios” como ‘expresident’, “los escándalos no dejan de incrementarse”.

En primer lugar ha señalado la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante “adjudicadas por cargos del PP a cargos del PP”, así como “la construcción ilegal” de la vivienda de Llorca en Finestrat.

Seguidamente ha criticado la investigación al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, por la gestión de los bonos comercio en la Diputación de Alicante durante 2022 y 2023, por la que ha quedado en libertad con cargos. “También es mala suerte que el proyecto estrella de la Diputación que Mazón [entonces presidente de la corporación provincial] le dio a su hermano Carlos Baño acabe precisamente con Carlos Baño con los huesos en la cárcel”, ha dicho.

Por último, ha denunciado que la pareja de Llorca se ha beneficiado de una comisión de servicios “hecha a medida para pasar de ganar 25.000 euros a 52.000 en pleno centro de València”. “Usted estaba muy indignado con los jetas y, desde que usted preside la Generalitat, los jetas campan a sus anchas en la Comunitat Valenciana. ¿Piensa hacer algo al respecto?”, ha cuestionado al ‘president’.

En su primera réplica, Llorca no ha hablado sobre la contratación de su pareja y ha acusado a los socialistas de “vivir de la manipulación y la mentira”, para reiterar que no le “van a encontrar ahí”.

LLORCA CARGA CONTRA TORRÓ Y BERNABÉ Y MUÑOZ REPLICA CON JÉRICA

Ha asegurado que “los únicos escándalos” se dan en el PSOE y ha apuntado como “caso más flagrante” la “inacción” de las secretarías socialistas de Organización e Igualdad, las valencianas Rebeca Torró y Pilar Bernabé, “por esconder los casos de abusos que habían denunciado sus compañeras de partido”.

En su segundo turno, el síndic del PSPV ha replicado con la investigación al alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad. “Sigue en su partido y como alcalde. Tome medidas antes de señalar al resto”, ha exigido a Llorca.

Muñoz ha insistido en que la contratación de la pareja del ‘president’ es “cuanto menos para analizar, porque la plaza “estaba vacante desde octubre y se activó el 27 de enero” por “conciliación” como “reconoció” este pasado miércoles el propio Llorca.

Se ha preguntado “qué pensarán los miles de funcionarios que piden comisión de servicios para cuidar de sus mayores dependientes y de sus hijos y quieren conciliar”: “¿Por qué ellos no tienen derecho y usted sí? ¿Será porque usted es ‘president’ y el resto no? ¿Pensarán ellos que usted es un jeta?”.

“EL SÍNDROME DEL PALAU”

Ha descrito esta situación como “el síndrome del Palau” de la Generalitat, “que es vivir un metro por encima de la realidad”. A su juicio, se suele producir “en el segundo mandato”, mientras a Llorca “le ha costado tres meses” y “lo demuestra con las no explicaciones que está dando”.

“Es un traje a medida –ha reiterado–. Hemos pasado de los trajes de Camps a los trajes a medida de Pérez Llorca”. Además, ha espetado al ‘president’ que no se le “ocurra hablar de machismo” porque “no es machismo, es enchufismo”, al tiempo que ha acusado a los ‘populares’ de machista tras las recientes declaraciones del presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, hablando del físico de las exministras Mª Jesús Montero y Pilar Alegría.

El síndic socialista se ha preguntado qué pasaría si la contratación de la pareja de Llorca hubiera sucedido con un ‘president’ del PSPV. Según él, “nadie dudaría que Vito Quiles estaría en su puerta” y que “habría habido un juez Peinado para investigarlo”.

También ha rechazado el argumento de Llorca de que es una “cacería” contra él –”usted no es una víctima”, le ha espetado– y le ha preguntado si “se mira al espejo y se reconoce como un jeta”, algo que el ‘president’ ha negado desde su escaño. Y ha rematado: “No estoy hablando de legalidad, sino de decencia”.

En su contrarréplica, el jefe del Consell ha mostrado un listado de “cuatro folios” con “todas las parejas de cargos del PSOE y Compromís que entraron a trabajar en la administración” durante la etapa del Botànic. “La diferencia es que yo no utilizaré el nombre de ellos para atacarles, me parece indecente”, ha recalcado, y ha rechazado “entrar al fango, al lío y a la crispación”.

Ha señalado que en este listado no se sabe cuántas personas “pasaron una prueba, fueron contratadas a dedo o cumplían los requisitos o no”, tras lo que ha acusado al PSPV de “mendigar durante dos días a determinados medios de comunicación para que publicaran esta noticia y acogerse a ello”.

Llorca ha defendido las explicaciones que dio este miércoles y ha reiterado que su pareja “lleva muchos años trabajando en la administración” y pidió una comisión de servicios, como las “más de 11.500 que se han aprobado en los últimos siete años”. “El pecado para la izquierda es que es la pareja del ‘president’ de la Generalitat”, ha reprochado, algo que ha asegurado que no tolerará.

"PUENTE NO PIDE DISCULPAS Y ATACA A MI MUJER"

Dicho esto, ha criticado que ayer se quedaron más de 50.00 valencianos “atrapados” en la Pista de Silla por la “mala praxis del Ministerio de Transportes y ha acusado al titular del departamento, Óscar Puente, de no pedir disculpas y dedicarse a “atacar” a su pareja para “desviar la atención”. Y ha añadido que “ayer sufrimos que para ir en tren de València a Madrid vas a las misma velocidad que una moto de 49 centímetros cúbicos”.

Según ha argumentado, esto demuestra que, para el PSOE, “el feminismo y la conciliación solo vale si es para los suyos” y no “para alguien que no piensa como ellos”, así como que critican la contratación de su pareja para “destrozarle públicamente”. “Solo viven de eso”, ha aseverado.

Y ha finalizado: “Un jeta es emplear a tus queridas en Adif, y ustedes lo taparon mucho tiempo. ¿De verdad intenta comparar a la mujer de un presidente del Gobierno que se va a sentar en un banquillo [en alusión a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez] con cualquier otra funcionaria? Son muy jetas”.