PSPV ve "youthwashing" en las medidas para la juventud de Camarero y exige invertir en vivienda, empleo y salud mental

"Celebrar el Día de la Juventud con descuentos en bares y una corrida de toros es un insulto a los problemas de la juventud", critica

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Juventud y Vivienda y la portavoz de Participación y Salud Mental en el grupo socialista, Benjamí Mompó y Cristina Martínez, han calificado de "youthwashing" e "insulto a los problemas reales de la juventud" las medidas anunciadas por la videpresidenta del Consell y "responsable ausente" de Juventud, Susana Camarero.

"La juventud valenciana está viviendo una crisis de vivienda que no le deja construir su proyecto vital, un alarmante aumento en la aparición de problemas de salud mental, falta de acceso a empleo digno... pero las medidas del consell de (Carlos) Mazón son descuentos en festivales y retransmitir la corrida de toros de Huesca en À Punt para celebrar el Día de la Juventud", ha lamentado Mompó en un comunicado.

El también secretario general de Joves Socialistes del País Valencià ha señalado que en su formación están "hartos de los eslóganes vacíos del Consell que detrás no conllevan ninguna política eficaz para los jóvenes valencianos".

En esta línea, ha lamentado que Camarero "ha aprovechado el 12 de agosto para marcarse un "youthwashing" pero ninguneando los problemas reales de la juventud valenciana". "No queremos descuentos, queremos tener una vida digna y perspectivas de futuro con políticas de juventud reales que atiendan nuestras problemáticas urgentemente", ha afirmado por su parte Martínez, que ha reclamado una "mayor participación" de las entidades juveniles así como un aumento de sus recursos para que puedan continuar con su tarea social y comunitaria brutal.

"Frente a eso cierran acuerdos con federaciones de ocio y turismo", ha criticado y ha subrayado que el Plan de Salud Mental del Consell "no recoge ninguna medida destinada específicamente para los jóvenes, a pesar de que es uno de los segmentos poblacionales con mayor tasa de problemas de salud mental".

Según Mompó, la vivienda y el empleo "son los dos grandes problemas de los jóvenes valencianos" y "ante esa situación el Consell del PP de Mazón ni regula los precios del aquiler, deja fuera a más de 7.000 valencianos del bono alquiler joven y se carga los planes de Empleo Juvenil (Empuju) hurtando la posibilidad que los jóvenes tengan un año de experiencia laboral".