El puente de acceso a Bonaire reconstruido tras la dana reabrirá este jueves antes del Black Friday

La Generalitat abre este jueves el puente de acceso a Bonaire reconstruido tras las riadas para que esté operativo durante el 'Black Friday'

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adelantado la apertura del puente de acceso al centro comercial Bonaire, de titularidad municipal y reconstruido tras la dana, para que esté operativo desde este jueves, coincidiendo con el inicio de la campaña comercial con motivo del Black Friday, durante la que se prevé una gran afluencia de vehículos.

De este modo lo ha anunciado el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha inspeccionado los últimos trabajos que se llevan a cabo en el viaducto, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Este puente sufrió graves daños durante la dana y fue cerrado por el Ayuntamiento de Aldaia (Valencia) en julio tras una inspección. A continuación, en agosto, el Ayuntamiento solicitó a la Generalitat que se hiciera cargo de los trabajos de reconstrucción, que empezaron a principios de octubre y esta semana estarán concluidos.

"En un tiempo récord, apenas un mes y unos días, hemos logrado tener otra vez el puente operativo", ha señalado Martínez Mus, que ha destacado que el compromiso del Consell era tener el puente acabado antes de final de año, pero se ha logrado que esté listo a medidos de noviembre: "Actuaciones como esta nos demuestran que, con voluntad política y capacidad técnica, se pueden resolver problemas urgentes".

El vicepresidente segundo ha indicado que la rehabilitación de esta infraestructura, en la que se han invertido más de un millón de euros, supone "una inyección directa de confianza y futuro para nuestro tejido comercial", y ha destacado que las obras se han ejecutado "con la máxima celeridad y eficiencia, conscientes como somos de que la economía de miles de familias de la zona depende de la actividad de este centro comercial".

La actuación que se ha llevado a cabo ha consistido en una profunda reparación que ha conllevado la rehabilitación de elementos estructurales vitales para la seguridad del puente y sus accesos. Este vial es uno de los principales accesos a una zona de uso industrial y terciario "muy consolidada", con grandes intensidades de tráfico. En este sentido, su reapertura permitirá "aliviar" los problemas de congestión de tráfico en la CV-410 y en los accesos a otras áreas industriales.

El desbordamiento del barranco de la Saleta el 29 de octubre de 2024 causó graves daños en el puente de acceso al centro comercial Bonaire. La estructura recibió el fuerte empuje del agua, lo que comprometió su estabilidad.

"Muchos ayuntamientos, como este de Aldaia, se han encontrado con falta de recursos humanos y técnicos para acometer obras de reparación de titularidad municipal, pese a que el Gobierno central ingresó casi 40 millones en sus cuentas", ha señalado Mus.

Ante esta situación, ha reivindicado, desde la Generalitat "hemos salido al rescate poniendo la capacidad técnica, los recursos humanos y la experiencia de la Administración autonómica al servicio de los consistorios".

La actuación sobre el puente de acceso a Bonaire es una de las 57 obras locales que ha asumido la Vicepresidencia segunda con una inversión global de 52 millones. Al respecto, Mus ha informado que antes de final de año estarán acabadas prácticamente la totalidad de estas 57 iniciativas.

"Estamos satisfechos de esta colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat. Esta obra no era de las inicialmente previstas, pero la incorporamos después cuando nos lo pidió el ayuntamiento, tras detectar un problema de estabilidad. Ahora ya se ha recuperado la normalidad en la zona del centro comercial Bonaire", ha expresado.

Durante la visita, el vicepresidente ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Guillermo Luján; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Terrestres, Mª José Martínez Ruzafa, y el director general de Coordinación, Control y Seguimiento, Carlos Llopis.