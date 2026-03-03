Puente asegura que los "hitos históricos" en el Corredor Mediterráneo se producirán "continuamente" en los próximos años

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el I Congreso Nacional del Sector Portuario - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que "el Corredor Mediterráneo entra ya en una fase de maduración que se va a traducir en hitos históricos que sucederán continuamente durante los próximos dos o tres años", con un ritmo de ejecución que en 2024 y 2025 alcanzó los 1.300 millones de euros al año.

Así lo ha señalado durante su intervención en el I Congreso Nacional del Sector Portuario que ha arrancado este martes en València, donde el ministro ha subrayado que la

conexión entre el puerto y ferrocarril es un "eje esencial de la descarbonización y del crecimiento industrial" de España.

Óscar Puente ha destacado que en el primer semestre de 2026 se pondrá en marcha el bypass de Almussafes que conectará la Ford con el Corredor, y que permitirá reducir el paso de mercancías por Alfafar y Sedaví.

El titular de Transportes también ha explicado que dentro de un año los accesos al Puerto de Castellón entrarán en servicio para potenciar las exportaciones de cerámica. Además, "en cuestión de días" culminarán los trabajos de la estación intermodal de La Llagosta, pieza clave para el Puerto de Barcelona.

Además, ha enfatizado que la finalización del cambio de ancho entre Castellón y Tarragona en 2027 dará continuidad en ancho internacional al Corredor desde la frontera hasta Murcia.