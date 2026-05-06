El Puerto de Alicante obtiene una ayuda europea para desarrollar el proyecto de "innovación" Smart Port

Archivo - Imagen de archivo del puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha detallado este miércoles que ha obtenido una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para desarrollar el proyecto de "innovación" Smart Port, que contempla una inversión de 6.067.882 euros.

Este plan "estratégico", que ya está en ejecución, "convertirá al Puerto de Alicante en un referente nacional e internacional en innovación portuaria, sostenibilidad y digitalización", señala la institución en un comunicado.

También detalla que Smart Port está cofinanciado por Feder al 60 por ciento y que la APA se hará cargo del resto de la inversión y que la concesión de estos fondos europeos, mediante el mecanismo de compra pública de innovación, supone "un respaldo institucional de primer nivel a la visión de futuro" de la entidad.

"Gracias a esta financiación, el puerto podrá avanzar en una transformación integral de sus infraestructuras, servicios y operativa, situándose a la vanguardia del sistema portuario español y del Mediterráneo", resalta.

"DESARROLLADO A COMIENZOS DE 2029"

Según la APA, "el proyecto estará plenamente desarrollado a comienzos de 2029", cuando culminará "una hoja de ruta ambiciosa orientada a modernizar el recinto portuario mediante tecnología avanzada, eficiencia energética y nuevos modelos de gestión inteligente".

La APA recalca que Smart Port Alicante representa "uno de los proyectos más importantes" que ha impulsado "en los últimos años" y que "su puesta en marcha permitirá evolucionar hacia un modelo de puerto más competitivo, innovador, sostenible, resiliente y conectado, preparado para responder a los retos logísticos, energéticos y medioambientales del presente y del futuro".

Asimismo, cree que "esta iniciativa refuerza el papel del puerto no solo como motor económico de la provincia de Alicante, sino como 'hub' de innovación tecnológica, consolidándolo como infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio, la logística, la actividad empresarial y la generación de conocimiento aplicado".

"Este doble rol se hace posible gracias al mecanismo de compra pública de innovación, un mecanismo que permite a las administraciones públicas actuar como primer cliente de soluciones tecnológicas que todavía no existen en el mercado, impulsando su desarrollo y facilitando su incorporación al tejido productivo", añade la APA.

"CUATRO GRANDES EJES"

Desde la institución abundan en que, "a través de Smart Port, el puerto de Alicante se convierte en primer entorno de aplicación real de tecnologías innovadoras diseñadas específicamente para responder a sus necesidades operativas, medioambientales y de seguridad".

Así, recalca que "la inversión permitirá desplegar una batería de actuaciones innovadoras centradas en cuatro grandes ejes". El primero de ellos, el de "digitalización y gestión inteligente", indica que "Smart Port Alicante contempla la creación de una plataforma tecnológica avanzada capaz de integrar información en tiempo real sobre operaciones portuarias, tráfico, infraestructuras y servicios", que "esta herramienta facilitará una gestión más ágil, eficiente y basada en datos" y, además, "se implantará un gemelo digital del puerto, que permitirá simular escenarios, prever incidencias y optimizar la toma de decisiones".

El segundo eje, de "sostenibilidad energética y transición ecológica", pasa por que "el proyecto impulsará nuevos sistemas de eficiencia energética, energías renovables y gestión inteligente del consumo eléctrico, favoreciendo la reducción de emisiones y la mejora de la autosuficiencia energética del recinto portuario". "De esta forma, el puerto de Alicante se alineará con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética", añade la APA.

Por su parte, el tercero, relativo a la "monitorización ambiental avanzada", recoge que "Smart Port Alicante incorporará nuevas soluciones de sensorización y control ambiental para supervisar parámetros como calidad del aire, ruido, agua o condiciones meteorológicas, permitiendo actuar de forma preventiva y mejorar la convivencia puerto-ciudad", así como "medir la huella de carbono en tiempo real".

Finalmente, el cuarto eje versa sobre "seguridad y eficiencia operativa", ya que, según la APA, "la iniciativa incluirá nuevas herramientas de automatización, monitorización de infraestructuras y mejora de procesos operativos, reforzando la seguridad, la capacidad de respuesta y la competitividad del puerto".

La institución portuaria remarca que "esta financiación se enmarca en la Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación", gestionada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Feder, en el marco del Programa Plurirregional de España (PPEE) 2021-2027.

"Los fondos permitirán acelerar inversiones clave y consolidar una estrategia alineada con las prioridades de la Unión Europea en innovación, sostenibilidad, digitalización y crecimiento inteligente", manifiestan desde la APA.

RODRÍGUEZ: "IMPULSO DECISIVO"

Al respecto, el presidente de la institución portuaria, Luis Rodríguez, ha valorado "muy positivamente" esta resolución, al considerar que "supone un impulso decisivo para construir el puerto del futuro".

"Smart Port Alicante es mucho más que un proyecto tecnológico. Es una apuesta estratégica para mejorar nuestra competitividad, atraer nuevas oportunidades económicas, generar empleo de calidad y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible e innovador", detalla.

Según la APA, "además de los beneficios operativos y medioambientales, Smart Port Alicante generará nuevas oportunidades para el tejido empresarial y tecnológico vinculado al puerto, fomentando la colaboración público-privada y la participación de empresas innovadoras". "El proyecto favorecerá igualmente la captación de talento, la especialización tecnológica y la creación de empleo ligado a sectores de alto valor añadido", concluye.