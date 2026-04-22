El Puerto de Alicante registra un tráfico superior a 31.000 viajeros en marzo, un 107% más

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ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de pasajeros en el Puerto de Alicante ha experimentado un crecimiento "muy notable" hasta llegar a 31.577 viajeros en marzo, un 107,63 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, asciende a 66.147, con una subida del 78,09%, según ha destacado la institución portuaria este miércoles en un comunicado.

Desde la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) consideran "especialmente destacable" el comportamiento del tráfico de cruceros, que ha sumado siete escalas en marzo y 22.419 pasajeros, frente a los 7.490 del mismo mes del año anterior.

En el acumulado anual, ha recibido 33.583 cruceristas, lo que supone un aumento del 348,37%. "Estos datos consolidan a Alicante como un destino cada vez más atractivo dentro del tráfico internacional de cruceros", han señalado desde el Puerto de Alicante.

Por otro lado, en el acumulado del año, el tráfico total ha alcanzado las 724.729 toneladas, lo que supone un incremento del 5,69% respecto al mismo periodo de 2025. "Este comportamiento refuerza la tendencia de crecimiento del puerto y confirma su papel como infraestructura clave para la economía de la provincia y del arco mediterráneo", han apuntado.

Asimismo, han continuado, la mercancía general ha registrado un comportamiento "especialmente favorable", con 327.034 toneladas en marzo, un 26,24% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado anual, esta categoría asciende a 718.374 toneladas, con un crecimiento del 5,1%.

Dentro de esta línea, el tráfico de contenedores continúa siendo uno de los "grandes motores" de la actividad portuaria, con 24.617 TEU en marzo, un 46,22% más que hace un año. En el acumulado del ejercicio, los TEU alcanzan 55.610, con un aumento del 13,35%. "Este avance confirma la fortaleza del puerto como nodo logístico competitivo y en expansión", han agregado desde la APA.

TRÁFICO EXTERIOR

Desde el Puerto de Alicante han apuntado que el tráfico exterior mantiene una "evolución positiva", con 142.798 toneladas en marzo y un crecimiento del 5,05%. En el acumulado, alcanza 349.966 toneladas, un 1,67% más que en el mismo periodo de 2025.

Dentro de este apartado, la exportación destaca "de forma muy clara", con un incremento del 56,12% en marzo y del 50,89% en el acumulado anual. También merece mención, según la APA, el aumento del avituallamiento a buques, que en marzo creció un 183,09% y en el acumulado se sitúa en 6.355 toneladas, "casi el triple que un año antes". "Este dato refleja una mayor actividad operativa y refuerza la posición del puerto como punto de referencia en su ámbito logístico", ha enfatizado.

Desde la APA han abundado en que, aunque "el número de buques registrados en marzo fue ligeramente inferior al del año pasado", el puerto "ha compensado esa evolución con un fuerte aumento de la actividad, especialmente en los tráficos de mayor valor añadido".

"La mejora en mercancía general, contenedores, pasajeros y cruceros evidencia una estructura de negocio más diversificada y dinámica", han sentenciado desde la APA, que ha valorado "muy positivamente estos resultados, que consolidan la senda de crecimiento del puerto y refuerzan su contribución al desarrollo económico y comercial del entorno".