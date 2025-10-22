El puerto de Alicante supera el millón de toneladas movidas en los nueve primeros meses de 2025, un 14% más

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Alicante ha superado el millón de toneladas movidas durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un 14,71 por ciento más respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado la institución este miércoles en un comunicado.

Además, ha atribuido este crecimiento "principalmente" al tráfico de contenedores, que ha crecido en 88.000 toneladas, un 10,52% más que en 2024, debido a "la consolidación de las dos terminales de contenedores", concesionadas a las empresas TMS y JSV, y a "la activación de las líneas de ferrocarril", a cargo de esta última.

Por otro lado, el movimiento de mercancía convencional ha aumentado más de un 25% y se ha situado en las 37.500 toneladas y el mayor crecimiento lo ha experimentado la mercancía 'ro-ro', que al alcanzar las 61.500 toneladas "supone un 138% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la consolidación de las líneas de mercancía rodada con Egipto y Libia".

PASAJEROS

En la parte de pasajeros, el puerto alicantino también ha experimentado un "importante incremento" al lograr en septiembre 201.912 viajeros de crucero y 148.625 de ferri, es decir, un crecimiento del 15,52% y del 32,24%, respectivamente.

Según la APA, estas cifras "reflejan la importante labor que se está realizando por potenciar Alicante como destino turístico de cruceros, así como por recuperar y fortalecer las relaciones comerciales con Argelia".

Por otra parte, la cifra global de tráfico de mercancías en el puerto de Alicante "se ha visto lastrada" por "el descenso en el movimiento de graneles sólidos, debido a la caída nacional en las exportaciones de materiales de construcción".

Si bien se había situado en el mes de julio en el -16,37 %, ha ido recuperándose hasta situarse en el -11,82%, por lo que la diferencia respecto a 2024 se sitúa en 280.000 toneladas menos, "cifra que se espera compensar, en gran medida, de aquí a final de año".

Finalmente, la APA también ha destacado "el aumento de escalas de buques en puerto, que pasa de 612 a 661, un 8% superior", y que también han subido "las características de estos barcos, que disponen de un 16% más de tonelaje bruto".

Según la institución, esto indica "un crecimiento de la actividad portuaria" y "en la capacidad comercial y logística del puerto, gracias a las estrategias para incrementar la competitividad" de las instalaciones "a través de la innovación y la eficiencia" que ha puesto en marcha "recientemente" la APA.