El puerto de València cierra por las condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Puerto de València en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto de València ha procedido este viernes por la tarde al cierre de sus instalaciones, tanto para entradas como salidas, debido a las condiciones meteorológicas adversas, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Emergencias ha actualizado este viernes el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial advierte que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo comenzará en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas han empezado ya este viernes a las 12 horas y se mantendrán durante el día de mañana.