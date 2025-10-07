El Puerto de València es el primero de España y cuarto de Europa en conectividad marítima, según la UNCTAD

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de València se sitúa como el puerto español con mejor conectividad y el cuarto de Europa en el tercer trimestre de 2025, según el Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El índice PLSCI mide el grado de integración de los puertos en las redes mundiales de transporte marítimo regular y se calcula a partir de indicadores como el número de compañías navieras que prestan servicio, la capacidad de los buques de mayor tamaño que operan, el número de puertos conectados directamente, la frecuencia de las escalas semanales y la capacidad anual medida en TEUs, ha detallado Valenciaport en un comunicado.

De acuerdo con los resultados de la UNCTAD, en el contexto europeo, el Puerto de València alcanza una puntuación de 586,39 puntos, solo por detrás de Róterdam (952,13 puntos), Amberes (879,01) y Hamburgo (698,80).

En el contexto nacional, el Puerto de València es el primero en la conectividad marítima del sistema portuario español. Le sigue Algeciras, que se sitúa en el quinto lugar del continente con 518,48 puntos. A continuación, Barcelona ocupa el séptimo puesto europeo con 473,55 puntos, mientras que Las Palmas se sitúa en el duodécimo lugar con 294,32 puntos. Por su parte, el Puerto de Málaga figura entre los treinta primeros de Europa, con 161,04 puntos.

A escala global, el liderazgo del transporte marítimo está dominado por los puertos asiáticos, encabezados por Shanghái (2.433,97 puntos), Ningbo (2.020,10), Singapur (1.859,03), Busán (1.625,05) y Qingdao (1.367,19). En Europa, Róterdam mantiene la primera posición y la décima a nivel mundial, con 952,13 puntos.

En cuanto a los países, España obtiene el título de Estado miembro de la Unión Europea con la mejor conectividad marítima. El país registra 421,13 puntos, tal y como indica el Liner Shipping Connectivity Index (LSCI). Este resultado sitúa a España en el octavo lugar del ranking global, por delante de Países Bajos (378,71) y Bélgica (344,03).