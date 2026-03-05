El Puerto de Valencia reabre tras más de cinco horas cerrado por el temporal de viento

Archivo - Vista aérea del puerto de Valencia - REMITIDA LANTANIA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Valencia ha reabierto con normalidad tras permanecer más de cinco horas cerrado por el temporal de viento de este jueves, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido esta mañana la notificación del cierre por parte de la Autoridad Portuaria y, pasadas las 14.30 horas, ha informado de que ha sido reabierto.

Cabe destacar que la Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta amarilla puesto que espera precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).