Puig advierte que "el dumping fiscal y el dumping de la confrontación partidista no ayudan a salvar vidas ni empleos"

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido este sábado, en el cierre del Seminari de Govern-Tardor 2020, que "las actitudes del dumping fiscal y el dumping de la confrontación partidista no ayudan a salvar vidas ni empleos".

Puig ha insistido en la "situación de excepcionalidad" en la que se produce el seminario debido a la crisis del coronavirus y que obliga a "continuar con la máxima prudencia y responsabilidad" y "al mismo tiempo activando la vida económica y social de la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha explicado que el seminario ha servido para "reflexionar" sobre la situación y "orientar las acciones" que se llevarán a cabo en los próximos meses, que "serán determinantes para el futuro de la Comunitat". "En estos seminarios proyectamos hacia el futuro", ha asegurado.

El 'president' ha advertido que "las prisas no son una buena hoja de ruta para la política". "Humildemente digo que con esta actitud de evaluación, fiscalización y la previsión de gestión hemos trabajado para contener el virus y generar nuevas expectativas el los ciudadanos que están sufriendo la crisis".

Para Puig "la confrontación no es el camino" y "no ha sido en ningún

momento la vía valenciana", que, según ha remarcado, se basa en el "diálogo y respeto a la ciencia y a los sanitarios". "Estos días hemos alertado del riesgo que significa para la cohesión territorial las actitudes del dumping fiscal y el dumping de la confrontación partidista no ayudan a salvar vidas ni empleos", ha alertado.

Puig ha señalado que "frente a esta situación que desde otros ámbitos se está generando", el Consell apuesta por una "España diversa y plural que aleje el partidismo de la causa común, que es en estos momentos acabar con la pandemia".

MENOS CONTAGIOS QUE BÉLGICA Y FRANCIA

Asimismo, ha valorado y reconocido la "responsabilidad de todos los valencianos", que ha permitido que "la Comunitat Valenciana sea la comunidad con menor incidencia del virus en los últimos siete y 14 días" y tenga "un número de contagios inferior al de Francia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido".

"Digo esto sin ningún afán de triunfalismo", ha matizado, antes de advertir que "aún tenemos muchos problemas" y siguen habiendo "personas que están hospitalizadas y sufren la enfermedad". Lo que sí ha remarcado es el "reconocimiento a los valencianos que están haciendo un esfuerzo enorme". "Gracias a ellos estamos consiguiendo parar la pandemia".

"En esta situación de excepcionalidad", ha asegurado que el Consell "se ha preguntado qué puede hacer desde la Generalitat para luchas contra la pandemia y al mismo tiempo reactivar económicamente y socialmente el país". Una pregunta que ha dado como resultado los objetivos que se ha marcado en el Seminari.

RECURSOS DE LA UE

También se ha referido a la necesidad de "ser capaces de conseguir la mayor cantidad de recursos europeos, del Gobierno de España" y propioes del gobierno autonómico "para hacer posible este plan de recuperación de la Comunitat, que va a tener un impulso decidido si somos capaces de conseguir los fondos europeos necesarios", ha insistido.

Igualmente, ha añadido el Consell pretende "ir más allá" y "participar en lo que va a ser el futuro de Europa", como en la cuestión del Brexit. "Queremos estar ahí", ha subrayado