Puig afirma que la Generalitat "trabajará siempre por el acuerdo" con CESM aunque cree "no hay motivos" para la huelga

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el gobierno valenciano trabajará "siempre por el acuerdo" con los médicos y con el sindicato CESM, que mantiene la huelga, auinque ha considerado que "no hay motivos" para llevarla a cabo.

Así se ha pronunciado Puig este martes en atención a medios en Berlín, donde ha asegurado que "solo uno de los sindicatos está al margen" de los preacuerdos que ha alcanzado la Generalitat y ha destacado que el conseller, Miguel Mínguez, ha estado "sentado en las negociaciones desde el primer momento", algo que "no ha pasado en otros lugares".

Pese a considerar que "no hay motivos" para el paro, el president ha defendido el "espacio de diálogo" como el "único posible" para fortalecer la sanidad. Por ello, ha defendido "concertar, acordar y no pensar en otra cosa que no sea mejorar la sanidad pública", en pos del "interés general".

Puig también ha criticado que, en su momento, el PP "privatizó la sanidad y desmanteló los servicios públicos" y ha considerado que no pueden "volver atrás". También ha indicado que cada acuerdo "tiene unas dificultades económicas" y sería "muy fácil decir a todo que sí rápidamente": "Hay mucho irresponsable suelto que dice cada día una cosa con un grado de insolvencia notable".