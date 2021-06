Puig asegura que el Gobierno es consciente de la infrafinanciación valenciana: "Este partido se juega en Madrid"

Compromís, PP y Cs denuncian el "ninguneo" de Montero tras recibir a la Plataforma per un Finançament Just

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha defendido este miércoles que el Gobierno "ya es consciente" de que la Comunitat Valenciana es la región más infrafinanciada de España y la ministra portavoz, Mª Jesús Montero, "lo ha dicho claramente".

"La unidad es fundamental porque este partido se juega en Madrid", ha recalcado en la sesión de control de Les Corts ante las críticas del PP por el "ninguneo" que hizo este martes la titular de Hacienda en la reunión con la Plataforma per un Finançament Just.

Este encuentro se produjo después de que la organización protestara ante el Congreso por la infrafinanciación, con presencia de todos los partidos del parlamento valenciano salvo Vox, sindicatos y patronal, para urgir al Gobierno a cumplir su compromiso de reformar el modelo de financiación.

Un día después, Puig ha respondido en el pleno a las críticas de PP, aunque no ha aludido al "ninguneo" del que se ha quejado Compromís --uno de sus socios de gobierno-- ni al "jarro de agua fría" que ve Ciudadanos en la postura de la ministra.

Como síndica 'popular', Eva Ortiz ha coincidido en que es un "nuevo ninguneo" del gobierno de Pedro Sánchez y ha afeado a Puig que no asistiera a la protesta en Madrid. "Esta tierra no soporta más reuniones bilaterales que acaban en nada", ha exclamado exigiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo "con calendario y plazos y sin más demoras, engaños ni excusas".

En su réplica, Puig ha dado la "bienvenida" al PP a la reivindicación porque "más vale tarde que nunca y, aunque ha reconocido la necesidad de un nuevo modelo, ha remarcado que "hace falta algo más importante: una estructura de Estado justa". Ha llamado a la unidad de todos los partidos políticos y ha urgido a los 'populares' valencianos a que se lo hagan ver a sus compañeros en Madrid "si de verdad les importa la financiación".

PP: "SÁNCHEZ LE HACE MENOS CASO QUE BIDEN A ÉL"

El diputado del PP Miguel Barrachina ha rebatido criticando que "ayer se borraron del gran pollo que querían montar" por la infrafinanciación y ha destacado que "la representación institucional más destacada" fue la del presidente de la Diputación de Alicante y candidato a liderar el PPCV, Carlos Mazón.

"Se han comido el pollo pero no han dejado ni los huesitos ni el 'esqueleto' del nuevo modelo", ha dicho, para preguntar a Puig si no se cansa de que "Sánchez le haga menos caso que Joe Biden a él" tanto en la financiación como en el trasvase Tajo-Segura y "en los 132.000 valencianos que se han vacunado menos de la media".

Es más, el 'popular' Rubén Ibáñez ha planteado que la Generalitat pida "el indulto de la financiación autonómica" y ha acusado al Botànic de ser cómplice de Sánchez en esto cuando "los valencianos están hasta el gorro". "No lidian a nadie como a Baldoví", ha dicho en un símil taurino sobre el diputado nacional de Compromís y los compromisos de Montero --"chiqui, si son mil millones, no es nada"--.

EL PSPV VE EMPATÍA EN MONTERO

Como conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler ha puntualizado que la concentración ante el Congreso partía de la sociedad civil "y no era gubernamental" y ha replicado al PP que "la casa no se empieza por el tejado". Ha destacado además que la ministra prevea abordar el criterio de población ajustada para el nuevo modelo de financiación.

Posteriormente, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Muñoz, ha reiterado que el Gobierno ha "cambiado su trato" hacia la Comunitat, por destinar más dinero, y ha afeado que "nadie" del PP nacional estuvo en la concentración. Ha asegurado que Montero tiene "empatía" con la Generalitat y "compra" su discurso, además de preguntarse qué hará la oposición cuando la reforma se vote en el Congreso.

COMPROMÍS NO ACEPTARÁ "NI UN NINGUNEO MÁS"

Entre el resto del Botànic, como portavoz de Compromís, Fran Ferri ha aseverado que no aceptarán "ningún ninguneo más" y ha instado a Puig a plantarse en la reforma del modelo de financiación, tras lamentar que salieron "muy preocupados" de la reunión con Montero.

"Compromís votó a favor de esta investidura como tantos otros valencianos, pero votamos para que llegaran los Cercanías, no para que el plan se quedara sin ejecutar; para que bajaran la luz y no tuviéramos la factura más cara de la historia; para regular el precio del alquiler y no para que sea un bien de mercado. Y evidentemente, votamos para cambiar el modelo de financiación y que se reconozca la deuda histórica", ha agregado.

A su juicio, los resultados con Montero son los mismos que con Montoro, ha constatado la portavoz adjunta Aitana Mas, quien esperaba más sensibilidad de la titular de Hacienda aunque sí fue "sincera y honesta" porque no cumplirá el compromiso de presentar la propuesta antes de fin de año. "Se tira la toalla antes de intentarlo", ha lamentado, para confiar en que esto cambie en los próximos meses.

Unides Podem, también socio de gobierno, ve necesario iniciar el nuevo modelo de financiación porque se debería haber abordado en 2015 cuando gobernaba Rajoy. "La pandemia no puede ser una excusa: es un factor que la hace más necesaria", ha reivindicado su síndica, Pilar Lima, junto a una reforma fiscal "en profundidad" y generosa para combatir el "'dumping'".

CS: "HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO"

De la oposición, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha calificado la reunión con Montero de jarro de agua fría y ha criticado que la ministra "solo tiene previsto pedir parche sobre parche". "¿Va a seguir arrastrando la cabeza? ¿Es esta su forma de pedir responsabilidad?", ha preguntado a Puig.

Su compañero Tony Woodward, en una moción posterior, ha ahondado en mostrar su perplejidad y decepción por la reunión, "una bofetada" que dejó claro que continuarán "los españoles de primera y de segunda". Ha denunciado que el Gobierno sea capaz de indultar a los presos del 'procés' "en un mes" y no de abordar la financiación, además de exigir que dimita el conseller Vicent Soler: "Hasta aquí hemos llegado".

Tanto Compromís como UP se han sumado a la propuesta de Ciudadanos para que el Gobierno "ponga en marcha de una vez" el modelo de financiación autonómica, aunque creen que esta moción no aporta nada nuevo a lo que ya han defendido Les Corts en reiteradas ocasiones. El PP también la ha apoyado, mientras el PSPV la ha rechazado porque duda de la postura de la nueva síndica 'naranja', María Muñoz.

Y de Vox, Llanos Massó ha lamentado que el Consell no "abra los ojos" tras la postura de la ministra de "va a ser que no" y ha pedido ir a la raíz del problema porque cree que "el propio sistema autonómico" genera desigualdad y que cualquier reforma seguirá siendo negativa. "La financiación de las regiones debe abordarse en clave de solidaridad nacional", ha reivindicado, por lo que este grupo no se ha sumado a la petición de Cs.