Puig descarta un adelanto electoral: "No está en mi agenda, en mis pensamientos o en mis sueños"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que "en estos momentos" no está en su agenda un adelanto electoral pero ha advertido: "Es evidente que en política no se puede decir 'de esta agua no beberé'".

Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista a la cadena SER, recogida por Europa Press, al preguntarle por los rumores de un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana.

El 'president' ha aseverado que "en ningún momento" hay "ninguna circunstancia" que le haga pensar en un adelanto electoral. "En este momento mi única obsesión es la superación definitiva de la pandemia. Ójala y pronto entremos en una fase de reactivación económica y social y en una recuperación emocional. Esta es la única prioridad".

En este sentido, al insistirle en si no mentía, Puig ha afirmado: "No le engaño. Es evidente que en política no se puede decir 'de esta agua no beberé'. Pero en estos momentos en ningún caso está en mi agenda, en mis pensamientos o en mis sueños. Creo que en estos momentos lo fundamental es desarrollar acuerdos importantes", ha insistido.