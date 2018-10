Puig no cree que el PSOE deba "facilitar" la investidura de Rajoy: "no sería razonable"

Actualizado 21/12/2015 12:54:45 CET

VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este lunes, en su valoración de los resultados electorales, que "con toda rotundidad" no cree que el PSOE "deba facilitar la investidura" del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "no sería razonable".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios en las Corts Valencianes al ser preguntado por los pasos que, a su juicio, debería dar el partido tras la ausencia de una mayoría absoluta en el Congreso. Al respecto, Puig ha dicho que la situación que se abre tras las generales es "muy complicada porque no hay sumas que garanticen la investidura" pero ha recordado que el candidato socialista, Pedro Sánchez, ya ha manifestado su intención de que la primera fuerza intente formar gobierno. Si no es así, ha agregado, "habrá que ver si hay otra posibilidad".

En todo caso, el presidente valenciano ha querido afirmar con "toda rotundidad": "Nunca voy a defender el apoyo a un gobierno del PP, no creo que el PSOE deba facilitar esa investidura, no sería razonable que el primer partido de la oposición, que quiere ser alternativa, le dé apoyo, no tiene coherencia". Además, ha recalcado que los ciudadanos "han dicho que no cabe dar apoyo al PP" y ha instado a buscar "otras alternativas".

Por otra parte, preguntado sobre si reafirma el liderazgo de Sánchez al frente del partido, Puig ha incidido en que él no es quién para reafirmar "el liderazgo de nadie" y ha reiterado que Pedro Sánchez "es el líder del Partido Socialista, indudablemente".