Puig reprocha a la derecha que "los radicales del lado contrario" viven de "sus fotos en Colón"

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reprochado a los grupos de la oposición en Les Corts --PP, Cs y Vox-- que "los radicales del lado contrario" viven de "sus fotos en la plaza de Colón" y ha abogado por "pensar en términos de país y ver de qué manera somos capaces de unir, de cohesionar y trabajar juntos no de romper ni de aprovecharse".

Así se ha pronunciado Puig ante las diversas interpelaciones que han hecho los grupos respecto de los indultos a los presos del 'procés' en la sesión de control de Les Corts.

En su respuesta a la síndica 'popular', Eva Ortiz, Puig ha afirmado que cada vez que el PP gobierna, crecen los independentistas, mientras que ha remarcado la "lealtad institucional" que mantuvo con el Gobierno en aquél momento.

En ese sentido, ha recordado que a día siguiente del 1-O le tocaba intervenir en el Comité de regiones en el que se introdujo la cuestión catalana y a pesar de que su opinión era distinta a la del presidente Mariano Rajoy, le llamó para preguntarse cuál era la posición de España y fue la que defendió, ha recalcado. "Una lealtad que no es de ida y vuelta", ha recriminado

Por su parte, la síndica del PP, Eva Ortiz, le ha acusado de dar "cobertura a delincuentes condenados en sentencia firme el Tribunal Supremo por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia" cuando además "no solo no se han arrepentido, no han perdido perdón, sino que han dicho públicamente que van a seguir cometiendo delitos".

Por ello, ha criticado que ante esta situación Puig defienda "puntos de encuentro y dialogar" y al respecto se ha preguntado cuál es "el punto de encuentro dentro de la Constitución entre la independencia y la unidad de España". Por ello, le ha preguntado si ese punto de encuentro está fuera de la Constitución.

Así, ha criticado que busque diálogo con los independentistas cuando no los hace con el personas de las resonancias magnéticas, ni con el personal sanitario de Torrevieja, ni con empresarios del ocio nocturno ni con empresarios de deporte de montaña. "Fomenta el diálogo con los delincuentes, pero no con los que lo están pasando mal en esta Comunidad". "Hágaselo mirar", le ha apremiado.

CS: "YA HAN DICHO QUE LO VAN A HACER"

En su intervención, Merino ha reprochado a Puig que apoye los indultos en el "más indigno de los escenarios". "¿Alguien cree que estos políticos se van a dedicar a trabajar por los catalanes? ¡Si ya han dicho que lo van a volver a hacer!", ha aseverado.

En este sentido, le ha afeado que considere "un acierto" los indultos, y le ha espetado: "¿A que no han indultado las cuotas a los autónomos, ni los impuestos de las familias, ni la factura de la luz más cara de la historia?".

En respuesta a Merino, Puig ha remarcado que el Gobierno de España lleva tres años en el poder, y se ha preguntado: "¿Se ha roto España?". "A ver si se ha roto y yo no me he enterado", ha bromeado.

Para Puig, "es muy grave la derecha que tenemos". "Ustedes van a volver el domingo a hacerse la foto en Colón. Quienes más la celebran son precisamente los radicales del otro lado, que viven de sus fotos en Colón", ha manifestado. "Esa es la realidad, y el día que quiera le hablo de lo que de verdad le preocupa a la ciudadanía, que es la superación de la pandemia y la reactivación económica", ha agregado.

También Vox ha tratado esta cuestión en su intervención, cuando la síndica de la formación, Ana Vega, ha afeado a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que --a su juicio-- "no tiene ningún respeto a la separación de poderes".

Cs ha convocado manifestaciones este viernes en contra de los indultos. Este jueves por la tarde, la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, tratará el tema en una rueda de prensa en València. También se referirá a este tema la diputada del PP en el Congreso Ana Pastor en una conferencia de los 'populares' también en València.