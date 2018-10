Puig y Ribó visitarán Los Silos de Burjassot para conocer el alcance de la caída de un muro por la lluvia

Publicado 18/09/2018 14:24:55 CET

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, tienen previsto visitar este martes el Patio de Los Silos de Burjassot (Valencia) después de que esta madrugada haya caído parte de uno de sus muros como consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas.

Puig visitará esta construcción, Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1982 y propiedad del Ayuntamiento de València aunque Burjassot tiene cedido el uso, a las 17.30 horas, según ha informado la administración autonómica. Este conjunto es el símbolo más característico y conocido de este municipio.

Ribó, por su parte, ha expresado su deseo de desplazarse hasta esta localidad de la comarca de l'Horta Nord tras lo sucedido en el monumento y a lo largo de esta jornada. El primer edil ha comentado su intención de acudir a Los Silos tras participar a las 12.00 horas en la inauguración de Feria Hábitat València, en Feria Valencia.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de la salida del Ayuntamiento de la capital valenciana del Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda, preguntado por si visitará Los Silos tras la caída del muro y por las medidas que el consistorio tiene previsto adoptar como propietario del monumento.

"Me tengo que ir corriendo a Feria Valencia. Cuando vuelva de la Feria pensaba pasar para ver la situación. He hablado esta mañana con el alcalde de Burjassot --el socialista Rafa García-- y me ha estado comentando la situación", ha manifestado Joan Ribó, que ha apuntado que ha visto fotografías del estado en el que ha quedado el monumento tras la caída de parte del muro.

SITUACIÓN "GRAVE"

El responsable municipal ha considerado que esa situación "es grave". "Vamos a analizarla y vamos a ver cómo podemos abordarla", ha aseverado Ribó, que ha manifestado que "Los Silos de Burjassot son un monumento histórico muy importante que merece hacer un esfuerzo". "Vamos a ver cómo lo podemos hacer", ha insistido.

La construcción se conoce también como Patio de San Roque por estar junto a la ermita de este santo y de la Virgen de la Cabeza, patrones de la población. El Patio de Los Silos data del siglo XVI, momento en el que comenzó su construcción después de que la ciudad de València decidiera edificar en terrenos próximos a su término municipal un almacén de trigo por los problemas de escasez que estaba viviendo en aquel momento.

Joan Ribó ha recordado que la pasada semana mantuvo un encuentro con representantes de la asociación Amics de les Sitges de Burjassot, una reunión durante la cual se comprometió a dar apoyo a la rehabilitación del monumento.

1,5 POR CIENTO CULTURAL

En esa entrevista dio también su respaldo a instar al Gobierno central para que sea posible incorporar esta actuación en el porcentaje destinado a obras de ámbito cultural en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El responsable municipal ha explicado que València "tiene un convenio con Burjassot de cesión de actividades" del Patio de Los Silos por el que esta localidad "se compromete al mantenimiento" de la construcción.

Igualmente, Ribó se ha referido a la visita que el pasado mes de julio realizó a este conjunto histórico el ministro de Fomento, el socialista valenciano José Luis Ábalos, que acordó con el alcalde de Burjassot la posibilidad de iniciar las gestiones para que Los Silos opten al programa de subvenciones del 1,5 por ciento Cultural del Ejecutivo central.