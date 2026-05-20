Puig: "Si hay una candidata que puede dar la vuelta a la situación en la Comunitat Valenciana es Diana Morant"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (d), y el embajador de España en la OCDE, Ximo Puig (i). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig ha asegurado que "por supuesto" la secretaria general del PSPV ministra de Ciencia, Diana Morant, tiene el perfil adecuado para ser la próxima candidata socialista en las elecciones autonómicas. "Si en este momento hay una candidata que puede dar la vuelta a esta situación (en la Comunitat Valenciana), yo creo que es Diana Morant".

Así lo ha puesto de manifiesto Puig en València, donde interviene como embajador de España ante la OCDE en la Jornada Anual Paco Pons, al ser preguntado por si, después de los resultados de su partido en los comicios de Andalucía, es buena "estrategia colocar a ministros del Gobierno como candidatos a las autonómicas".

Al respecto, Puig ha reflexionado sobre el hecho de que "no se trata tanto de una estrategia de poner ministros, sino que se trata de que los propios territorios eligen a unos candidatos".

"En el caso de la Comunitat Valenciana, lo que se ha elegido es la Secretaría General y estoy seguro de que se elegirá a la candidata en base a las perspectivas, las sensaciones y las realidades de la Comunitat Valenciana", ha defendido.

En la misma línea, ha considerado que "las comunidades autónomas son quienes tienen que decidir". "Por tanto, lo que se ha producido aquí es un proceso en el que ha sido elegida una persona que es ministra no al revés", ha apostillado.

Cuando se le ha planteado si cree que Morant debería dejar de ser ministra, ha recalcado que esa no es su responsabilidad y "cada uno tiene que asumir su responsabilidad".

A su parecer, "en este momento, lo fundamental es que en todas las acciones se piense en interés general, en ese caso ya como ministra de España y también como responsable de política de la Comunitat Valenciana".

PUNTO DE VISTA TÁCTICO

"Esta no es una decisión que yo pueda definir, es una decisión que debe tomar en cualquier caso la Secretaría General del PSPV", ha reiterado el ex jefe del Consell, que ha puntualizado que "en todo este tiempo ha estado pensando en la Comunitat Valenciana y está trabajando por la Comunitat Valenciana". "Otra cosa es ya desde el punto de vista táctico, que es una cuestión que se deberá decidir por quien corresponda, que no es mi caso", ha insistido.

Preguntado por si cree que Morant tiene el "perfil adecuado de candidata", ha contestado rotundo: "Por supuesto. Si en este momento hay una candidata que puede dar la vuelta a esta situación, yo creo que es Diana Morant".

Y ha subrayado que es "necesario" cambiar un contexto donde "el problema de la Comunitat Valenciana es que tiene 15 puntos menos de renta per capita".

"Lo que le preocupa a los ciudadanos en este momento, más allá de las cuestiones que emergen día a día en el debate político, es ver de qué manera mejoramos en la sanidad o la educación y esto es lo que tiene que resolverse en las comunidades autónomas y, en este caso, en la Comunitat Valenciana", ha zanjado.