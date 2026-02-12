À Punt convoca la sexta edición de los Premis À Punt a les Falles 2026

Archivo - À Punt - À PUNT - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha abierto la convocatoria de la sexta edición de los Premis À Punt a les Falles con el objetivo de premiar a las fallas que presenten la mejor crítica audiovisual de À Punt.

El certamen está dirigido a comisiones falleras censadas de la Comunitat Valenciana que tengan el monumento plantado el 16 de marzo e incorporen un ninot o escena relacionada con programas, series o profesionales de À Punt.

La inscripción se realiza mediante un formulario alojado en la web. Los premios incluyen una dotación económica de 1.000, 750 y 500 euros, respectivamente, además de la entrega de un estandarte acreditativo y la participación en reportajes de los programas de la cadena pública.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 14 horas del lunes 9 de marzo de 2026. Las fallas seleccionadas se someterán a votación popular en la web de À Punt del 16 al 18 de marzo y el resultado se hará público el mismo día 18. Las bases completas del concurso se pueden consultar en la web de À Punt.

Por otro lado, también se publican las bases para participar en el Premi Infantil À Punt, con el fin de reconocer a las fallas infantiles que presenten la mejor crítica audiovisual sobre À Punt desde una mirada infantil.

La convocatoria se dirige a comisiones de fallas infantiles censadas en juntas falleras de la Comunitat Valenciana que tengan el monumento plantado el 15 de marzo e incluyan un ninot o escena vinculada a contenidos de la cadena pública.

El concurso prevé tres premios con dotación económica de 750, 500 y 250 euros, respectivamente, así como la entrega de un estandarte acreditativo y la participación en reportajes de los programas de À Punt. El plazo de inscripción finaliza a las 14 horas del lunes 9 de marzo de 2026.

Las fallas seleccionadas participarán en una votación popular en la web de À Punt del 15 al 17 de marzo, con publicación del resultado el mismo día 17. Las bases completas para las fallas infantiles también se pueden consultar en la web de À Punt.