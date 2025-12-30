À Punt estrenará el 7 de enero 'La vesprada amb tu', un magacín para las tardes con Ferran Cano y Carmen Alcayde

Ferran Cano y Carmen Alcayde - À PUNT

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

'La vesprada amb tu' es el nombre del nuevo magacín diario que À Punt ha preparado a partir del miércoles 7 de enero y que se emitirá entre semana desde las 16.45 hasta las 19.30 horas con Ferran Cano y Carmen Alcayde como presentadores.

Alcayde es una periodista valenciana con larga trayectoria en el entretenimiento a nivel nacional, trabajó en la antigua Canal 9 y también en Telecinco, la Sexta y Telemadrid, además de participar como concursante en varios reality shows. Le acompaña Ferran Cano, un presentador de Alcoy muy conocido por los espectadores de À Punt, que representa la voz de las fiestas, según ha informado la cadena en un comunicado.

Ferran serà quien de las Campanadas de À Punt desde Utiel junto con Maria Fuster y es la cara de todas las retransmisiones de Fallas, Hogueras y Magdalena, la Cabalgata de Reyes, Carnestoltes de Vinaròs o las procesiones de Semana Santa. También presenta el programa 'Terra de festes' en À Punt.

'La vesprada amb tu' es un magacín que se realizará en directo y con público invitado desde el Estudio 1 de À Punt Radiotelevisión Valenciana en Burjassot. La gran novedad son los testimonios "de tú a tú" con entrevistas a personas de todas las edades que quieren compartir con la audiencia "sus experiencias personales, sus alegrías, penas y sus deseos".

También destaca la actualidad y el entretenimiento. "Una ventana abierta de directo durante toda la tarde para informar, analizar y, sobre todo, acompañar todos los espectadores de la Comunitat Valenciana", señala la cadena. El equipo del programa contará con reporteros para entrar en directo desde cualquier lugar de la autonomía.

El espacio buscará información "de proximidad", con una mirada de carácter social que además difundirá la riqueza de las tradiciones, fiestas y manifestaciones artísticas de la Comunitat Valenciana y donde el espectador "también tenga voz y voto y pueda sentirse representado por las historias que se cuentan". El programa se estructurará en varias secciones, una de ellas, el talk show donde se contarán dos o tres historias al día de cualquier pueblo o ciudad de la Comunitat Valenciana.

Además, ofrecerá también una sección del tiempo con directos de los reporteros, imágenes de meteorología y naturaleza, previsiones y lo acompañarán con una historia del sector primario con reportajes y entrevistas en directo (agricultores, ganaderos, etc.).