'À Punt et busca' dedica este miércoles un programa a los desaparecidos de la dana en su primer aniversario

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'À Punt et busca' hablará este miércoles de las dos personas que, un año después, siguen desaparecidas tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Una de ellas es Elisabeth Gil, de 38 años, que desapareció mientras se dirigía al trabajo con su madre. Su coche fue arrastrado por una corriente de agua en el término municipal de Cheste. 'À Punt et busca' hablará con su tío Ernesto y repasará otros casos de personas desaparecidas en grandes catástrofes, ha informado la cadena en un comunicado.

Así, la noche del 29 de octubre, día del aniversario, desde el programa entrevistarán en directo a María Belón y a su marido, Enrique Álvarez, los protagonistas reales de la historia que inspiró la película 'Lo Imposible', de Juan Antonio Bayona.

La pareja y sus hijos sobrevivieron al tsunami del Índico que mató a 230.000 personas en diciembre de 2004. En el último año, María se ha volcado con las víctimas de la dana del 29 de octubre en València y se ha reunido con los afectados.

Además, se dará a conocer la historia de Gabriel Jiménez, miembro del grupo de élite de rescate, los 'Topos Aztecas' de México. El año pasado, un grupo de doce voluntarios de esta organización cruzó el océano para ayudar a los afectados por la dana.

Gabriel rescató del barro a decenas de valencianos, se quedó a vivir con una familia y sigue recorriendo la zona de la catástrofe buscando a los dos desaparecidos. La labor de estos voluntarios mexicanos comenzó tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

El seísmo de 8,1 grados en la escala de Richter asoló la ciudad y dejó, según cifras oficiales, más de 3.000 muertos, aunque el número real de víctimas podría haber sido mucho mayor, según organizaciones locales.

En el programa 'À Punt et busca' también contarán con una mesa de expertos --bomberos, psicólogos y médicos forenses-- para analizar las dificultades en el rescate de personas desaparecidas en este tipo de casos y en la identificación de cuerpos.