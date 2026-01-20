À Punt bate su récord de facturación publicitaria con casi 4 millones de euros, un 12% más

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La radiotelevisión pública valenciana ha cerrado el ejercicio 2025 con un aumento de la facturación publicitaria, que alcanza los 3.854.877 euros para todas sus plataformas un 12,11% más que el año anterior, y se sitúa muy cerca de los 4 millones de euros. Unas cifras con las que "bate el récord histórico de facturación publicitaria", ha destacado la cadena en un comunicado.

À Punt ha subrayado que este resultado se produce en un contexto "marcado por el estancamiento general del mercado publicitario", en el que la inversión publicitaria a nivel nacional en televisión lineal ha bajado un 9,4% respecto a 2024, según datos de Infoadex.

Así, la radiotelevisión pública ha destacado en un comunicado que "este crecimiento sostenido confirma la consolidación de À Punt como medio de referencia para los anunciantes valencianos y como plataforma eficaz de comunicación comercial también para marcas de ámbito estatal".

Del total de ingresos, 3.746.192 euros corresponden a la emisión de campañas publicitarias, mientras que 108.685 euros proceden de la venta de imágenes y otros servicios. Los datos reflejan un aumento del volumen de campañas y una mayor confianza del mercado en la oferta comercial de la radiotelevisión pública valenciana.

Uno de los indicadores más relevantes es el crecimiento del 25% en la publicidad de ámbito autonómico vinculada a empresas de la Comunitat Valenciana. Desde la dirección general de À Punt se valora especialmente esta evolución, ya que, en su opinión, "evidencia el efecto del cambio de estrategia comercial impulsado durante el último año para acercarse todavía más al tejido empresarial valenciano y ofrecerle soluciones adaptadas a sus necesidades".

La radio de À Punt ha sido el soporte con mejor comportamiento, con un incremento de los ingresos publicitarios cercano al 65%, lo que pone de manifiesto "el buen momento de este medio y su capacidad para conectar con audiencias fieles y anunciantes", ha resaltado.

Con estos resultados, À Punt encadena siete años consecutivos de crecimiento publicitario, refuerza su cartera de anunciantes y "consolida una oferta comercial competitiva, alineada con su vocación de servicio público y con la realidad económica de la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

NUEVOS FORMATOS PUBLICITARIOS PARA 2026

De cara a este 2026, À Punt amplía su propuesta comercial con la incorporación de nuevos formatos publicitarios en las redes sociales. Esta apuesta, ha explicado, permitirá a las marcas de la Comunitat Valenciana ganar visibilidad y alcance entre nuevos perfiles de consumidores en un ecosistema mediático cada vez más fragmentado.

De este modo, la radiotelevisión pública valenciana pondrá a disposición de los anunciantes el potencial de sus perfiles sociales y de su amplia comunidad digital, "reforzando su papel como aliado estratégico de las empresas valencianas y como medio público conectado con la sociedad a la que presta servicio".