À Punt y TV3 estrenan 'La Fossa': un thriller "con gancho" que juega con "el pasado como vértigo"

Publicado 14/02/2020 14:46:29 CET

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las televisiones autonómicas TV3 y À Punt estrenan de forma conjunta este domingo una miniserie de suspense que juega con "el pasado como vértigo" en un producto de factura "casi cinematográfica". Este 'thriller' entrelaza una investigación policíaca con la propia introspección de los personajes sobre su pasado para "enganchar" al espectador.

"Cada personaje lleva en su interior una fosa donde entierran el pasado. Durante la serie van desenterrando ese pasado", ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de esta producción valenciano-catalana, Agustí Vila, que ha destacado que esta serie, de 40 minutos de duración por cada uno de sus cuatro capítulos, "tiene gancho".

'La Fossa', que se estrena este domingo 16 de febrero a las 22.35, es una coproducción de À Punt, TV3, Wise Blue Studios y Bausan Films. Además, ha contado también con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Este 'thriller', en el que se revelan crímenes pasados y presentes, toma como punto de partida el asesinato de un joven que trabaja en la exhumación de una fosa de la Guerra Civil y que abre una investigación policial que revelará crímenes pasados y recientes. La serie está dirigida por Agustí Vila y cuenta con intérpretes como Nausicaa Bonin, Sergio Caballero, Pau Durà, Toni Clement y Juli Mira, entre otros.

El director de 'La Fossa' ha expresado que el aspecto que más le interesó de esta historia es "que la investigación policíaca va en paralelo a la investigación de los personajes sobre su pasado". "Un país que no tiene memoria no puede sobrevivir, como tampoco los personajes que no aceptan su pasado. Todos ellos tienen una deuda con el pasado, no aceptar una pérdida, y la imagen sería que cada personaje lleva en su interior una fosa también donde entierran el pasado. Durante la serie van desenterrando ese pasado", ha desarrollado Vila.

El director ha precisado que la cuestión de la memoria "no está cogida a nivel político", sino que se aborda "a un nivel más profundo", como una "deuda con el pasado" de los personajes que protagonizan esta historia.

Pero la memoria no es el único eje sobre el que gira 'La Fossa', sino que también aparecen historias de amor o historias de hija-padre, aunque siempre "con el pasado como vértigo". "La historia policíaca engancha. Hay varias tramas paralelas, en cada capítulo hay dos sospechosos, está estructurada de manera que pueda enganchar", ha avanzado Vila, quien también ha puesto en valor la banda sonora que acompaña a la historia, de Arnau Bataller. "Es uno de los valores de la serie. Trabaja muy bien dos líneas, una más histórica y de comunidad y otra más de personaje, más intimista", ha enfatizado.

"SINERGIAS CON OTRAS CADENAS"

En el acto de presentación de la serie también ha participado el subdirector de Contenidos y Programación de À Punt, Ernest Sorrentino, quien ha señalado que se trata de la primera coproducción de una miniserie para televisión con TV3, con el IVC y el ICEC: "Para nosotros es muy importante poder tener estas sinergias en otras cadenas tanto para poder hacer ficciones de más calidad a un precio asumible y también pensando en el sector audiovisual, que puedan mostrar su trabajo y trabajar en otros territorios".

A este respecto, ha apuntado que "hay determinados géneros televisivos que, por sus características, son más caros, como la ficción". "Así que nosotros entendemos que con la televisión que hacemos, hacer nosotros solos una ficción es un coste muy elevado. Si podemos, ahora con TV3, pero lo podemos hacer con cualquier otra autonómica", ha subrayado.

Sobre 'La Fossa', ha puesto de relieve que se trata de "un producto televisivo caro" y ha destacado que "eso se nota". "La serie tiene una factura casi cinematográfica y se dedica tiempo y recursos a lo que hace falta. A nivel de dirección, de fotografía, de interpretación, de montaje, el guion, se nota que es un producto de calidad", ha destacado.

En cuanto al formato elegido para 'La Fossa', el subdirector de Contenidos y Programación de À Punt ha explicado que para la televisión valenciana "el formato de miniserie es algo muy atractivo" porque "es el formato que tanto a nivel nacional como internacional más está triunfando". "Cada vez es más difícil ver capítulos de 13 capítulos", ha apostillado.