La Punta tendrá el primer edificio público intergeneracional de València con 90 viviendas de alquiler asequible

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, visitan las obras de una promoción de vivienda pública en La Punta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la empresa municipal Aumsa, ha inciado la construcción de "la que será la primera promoción de viviendas intergeneracional" de la ciudad, que constará de 90 viviendas en régimen de alquiler asequible reservadas para personas mayores y jóvenes en la pedanía de La Punta.

Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, este lunes durante una visita a las obras, en la calle de les Moreres (Quatre Carreres), acompañada por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

La promoción forma parte del programa municipal Plan + Vivienda. Se trata de una inversión con un presupuesto de 18,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 22 meses, por lo que la obra deberá estar finalizada en septiembre de 2027. Constará de viviendas de una, dos y tres habitaciones, con viviendas accesibles y espacios comunes que van desde gimnasio hasta un espacio para talleres que puedan compartir sus residentes de diferentes generaciones.

"Es una promoción que nos ilusiona mucho desde el Ayuntamiento de València, porque pensamos que es un modelo que existe en otras grandes ciudades europeas, que no existía en València y que teníamos que impulsar desde Aumsa", ha destacado María José Catalá.

En concreto, la nueva edificación tendrá 5.770,95 metros cuadrados de superficie construida, y estará ubicada en los números 21, 23, 25 y 27 de la calle de les Moreres. El edificio, totalmente accesible, se desarrolla en cuatro zaguanes con dos ascensores por zaguán, tendrá 12 plantas (planta baja, más 10 plantas, más 1 planta retranqueada) y dos sótanos, e incluirá un total de 90 viviendas.

Se edificarán 15 viviendas de un dormitorio (13 apartamentos y 2 viviendas); 59 viviendas de dos dormitorios (6 apartamentos, de los que tres estarán adaptados para personas con movilidad reducida, y 53 viviendas, dos de las cuales son para PMR); y 16 viviendas de 3 dormitorios. Del total, se reservarán 19 apartamentos (de 1 y 2 dormitorios) para ser ocupados por personas mayores.

Además, el conjunto dispondrá de 86 plazas para coches (cinco de ellas para PMR) y de cinco para motos, en los dos sótanos de que se dotará al edificio; así como de 45 trasteros y dos locales comerciales. En las plantas 1 y 2 se habilitarán los apartamentos para personas mayores; y en las plantas 3 a 11, las viviendas.

La nueva edificación de promoción municipal dispondrá de jardín y zona accesible y comunitaria de juegos, aparcamiento exterior cubierto para 32 bicicletas, dos cuartos para aparcamiento de bicicletas y carritos, dos locales comunitarios, taller, gimnasio, locales social y asistencial, tres aseos comunitarios PMR, lavandería comunitaria y un espacio comunitario de trabajo.

El concejal de vivienda ha detallado que los precios de estas viviendas serán los precios de alquiler asequible para la lista de demandantes del Ayuntamiento y Aumsa. Además, ha recordado que el Ayuntamiento aprobó que nadie de esta lista pague de alquiler más de un 25% de los ingresos de la unidad familiar.

"PRIORIDAD" PARA LA VIVIENDA

Asimismo, la alcadesa ha asegurado que la vivienda es una "prioridad" para el gobierno municipal y ha destacado que la corporación local va a "alcanzar ya los 100 millones de euros destinados" a su promoción, con 2,7 millones de euros mensuales para políticas de vivienda, "cuando el anterior gobierno municipal destinaba no llegaba a 200.000 euros al mes", ha apostillado.

María José Catalá ha destacado que esta legislatura se han puesto en marcha 1.000 viviendas. "Hemos multiplicado por cuatro las viviendas de alquiler asequible y ya tenemos más de 300 familias que en esta legislatura han accedido a su vivienda. Por eso, vamos a seguir trabajando en esta política que creemos que es la mejor política que podemos realizar por parte de la administración local", ha asegurado.

Aunque ha matizado que el problema de la vivienda requiere también de soluciones nacionales y autonómicas, Catalá ha subrayado que en el Ayuntamiento este es "un mandato histórico en la ciudad de València en cuanto a la apuesta" por este tipo de políticas.