El quadre de Gabriel Echávarri ja està situat en el Saló Blau de l'Ajuntament d'Alacant

L'alcalde en funcions d'Alacant, Luis Barcala, i la portaveu socialista, Eva Montesinos, han descobert aquest dijous el quadre d'honor de l'exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, en la sala prèvia al Saló Blau. El quadre de Jesús Zuazo se situarà al costat del de la resta de primers edils de la democràcia i reprodueix la fotografia oficial d'Echávarri.

És un oli sobre fusta i Zuazo va treballar en ell durant un mes i mig. A més, està en un marc modelat i igual al que ja emmarquen les pintures dels 'populars' Sonia Castedo i Miguel Valor.

Preguntat pel cost del quadre, Barcala s'ha limitat a dir que s'ha pagat un "preu simbòlic", perquè "per a un particular no seria barat".

Per la seua banda, la portaveu socialista, Eva Montesinos, ha reivindicat la figura de Gabriel Echávarri i ha considerat que "el temps li farà justícia". Montesinos ha excusat "per qüestions personals" la presència de l'exprimer edil socialista i ha assenyalat que era un "orgull" estar en la seua representació.

Montesinos ha tipificat com a "errors administratius" el doble processament d'Echávarri, que va dimitir per un suposat fraccionament de contractes i per acomiadar una treballadora temporal de l'Ajuntament, cunyada del propi Barcala.

En aquest sentit, ha entès que eixos errors no haurien d'haver acabat "amb la dimissió d'un alcalde" i ha assenyalat "molts factors" com a desencadenants de la seua dimissió i ha emfatitzat que "la majoria d'ells no els compartisc".

I ha recordat al propi Echávarri que va qualificar d'"error" la seua dimissió si no es tenien els 15 vots necessaris per a investir un nou alcalde o alcaldessa socialista, "com així va ocórrer" i el PSPV va perdre "per eixa dimissió".

"La història el posarà en el seu lloc", ha opinat i ha argumentat que es va treballar en "circumstàncies molt difícils" i es va arribar a governar amb un tripartit "inexperts" i amb socis "difícils".

Així, ha resolt que els toque "bregar amb la més lletja" amb moments "gratificants" i altres "amargs", amb el "més amarg que va ser tindre a veure com havia de dimitir l'alcalde i perdre l'Alcaldia".