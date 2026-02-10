Quart de Poblet celebra San Valentín con una "Cita a ciegas literaria" para fomentar el hábito de la lectura - AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), a través de la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, celebra la festividad de San Valentín "de una forma original y cultural", con la actividad 'Cita a ciegas literaria'.

Se trata de una propuesta que "reivindica el amor por los libros y busca fomentar el hábito de la lectura entre los vecinos y vecinas del municipio", explica el consistorio en un comunicado.

Esta iniciativa, ya consolidada en años anteriores y que ha contado con una "gran acogida" por parte de la ciudadanía, invita a los lectores y lectoras a adentrarse en una experiencia "completamente diferente, seleccionando un ejemplar que ha sido envuelto sin conocer ni el título, ni el autor o autora, y dejarse llevar por la curiosidad y la sorpresa".

La 'Cita a ciegas literaria', que se lleva a cabo del 10 al 14 de febrero, forma parte de la programación cultural que, este año, complementa el reto lector municipal 'Comienza el año leyendo: doce meses, muchas historias', diseñado para promover el hábito de lectura durante todo 2026 entre el público infantil, juvenil y adulto.

La Biblioteca Municipal ha preparado, como en ediciones anteriores, una serie de propuestas literarias sorpresa con títulos y autores diferentes para el público adulto. Así, presenta los libros envueltos, como si fueran un regalo, de manera que las personas lectoras no conocen el contenido de los libros elegidos.

Cada participante selecciona su ejemplar dejándose llevar por la intuición y la curiosidad, y solo descubre qué historia tiene en sus manos una vez lo desenvuelve en casa, iniciando así una "cita a ciegas" con la lectura.

Con esta iniciativa se pretende "animar a la ciudadanía a explorar nuevos géneros y autores, lo que aumenta el placer de leer desde la sorpresa y el descubrimiento".

Para los niños y niñas de Quart de Poblet, la actividad también tiene prevista una acción independiente bajo el título 'Libros sorpresa', para que puedan escoger uno al azar, también envuelto como un regalo, y descubrir nuevas historias con las que aprender y desarrollar la imaginación.

Además, esta actividad refuerza el papel de la biblioteca como "espacio dinámico de encuentro, cultura y aprendizaje, y pretende seguir consolidando hábitos lectores así como fomentar el acceso y disfrute de la literatura en todas sus formas", concluyen.