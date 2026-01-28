Quart de Poblet dedicará un monolito a 13 vecinos fusilados en la Guerra Civil

Familiares de las víctimas acuden al Pleno municipal - AYUNTAMIENTO QUART DE POBLET

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) ha aprobado una moción presentada conjuntamente por PSPV, Compromís y Quart Entre Totes en la que se propone instalar un monolito conmemorativo en memoria de los 13 vecinos de Quart de Poblet que fueron fusiladas en el Paredón de España entre los años 1939 y 1940. Una iniciativa que ha contado con los votos a favor de los partidos promotores, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La moción, impulsada gracias a la reactivación de la comisión municipal de Memoria Democrática, surge a raíz de la propuesta de la asociación 'Agrupación de familiares de víctimas fusiladas en el paredón de España' de instalar un monolito en Quart de Poblet con el fin de honrar la memoria de los 13 fusilados en este paredón, como se ha realizado en otras localidades valencianas como Picanya o Moncada.

Con esta actuación, el Ayuntamiento cumple con la normativa estatal vigente en materia de Memoria Democrática y da "un paso decidido para reparar una injusticia que se ha prolongado durante demasiado tiempo". Una acción que busca "responder a historias que permanecían sin reconocimiento y a un dolor que ha atravesado generaciones en silencio", manifiestan desde el consistorio.

"Las familias de las 13 víctimas no han recibido hasta ahora ningún reconocimiento específico en el espacio público municipal. Décadas de ausencia de reconocimiento oficial han dejado una huella profunda, una herida que el paso del tiempo no ha logrado cerrar. Afrontar esta deuda es imprescindible para avanzar como sociedad, porque dignificar a las víctimas no es un trámite administrativo, sino una exigencia moral ligada a la justicia y a la democracia", reivindican desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet.

La futura instalación del monolito será un espacio de memoria y de respeto, pero también una herramienta para la reflexión colectiva. Desde él se impulsarán iniciativas pedagógicas dirigidas especialmente a los centros educativos, con el objetivo de acercar a las generaciones más jóvenes a la historia, fomentar el pensamiento crítico y evitar que el olvido vuelva a imponerse.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacado el trabajo realizado en las sesiones de la comisión de Memoria Democrática y la importancia de continuar con las líneas ya iniciadas: "La comisión responde al compromiso de esta corporación por la Memoria Democrática la reparación de la dignidad de las víctimas. Desde hoy, este ayuntamiento trabaja en la instalación de un monumento para que nadie les olvide. Miramos al pasado para aprender, para no volver a repetir los mismos errores, y también para recordar. Para saber identificar de dónde proceden los enemigos de la libertad, por más que se disfracen con el traje de la democracia".

LOS 13 DE QUART

En el pleno, la primera edil ha leído todos y cada uno de los nombres de las víctimas, como forma de respeto y homenaje a las familias que, finalmente, han recibido "una reparación moral". Miguel Zahonero Sánchez, José Giner Navarro, Ramón Pla Sanz, Sandalio López Jiménez, Pascual Monzó Real, Ángel Sanmartín Vento, Francisco Soriano Martínez, Onofre Sanmartín Valldecabres, Antonio Monzó Fita, Manuel Soler Gómez, José Conesa Ortega, Ángel Torres Tolosa y Onofre Soler Juan.

"Traigo sus nombres aquí, a su pueblo, donde vivieron y lucharon para construir un mundo mejor, más justo, más libre. Es un honor para mí pronunciar el nombre de los 13 de Quart para que, como el de las 13 rosas, no se borren de la historia", ha proclamado la alcaldesa.

Matías Alonso, memorialista y coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria, ha asegurado que "se ha saldado una deuda con este colectivo": "Es un tema humanitario más que político. Cualquier demócrata, de izquierda o derecha, lo debe tener presente. Por fin se ha dado un paso adelante con un espacio público como recordatorio, para que las familias tengan un lugar en el que rendir homenaje. No se ofende a nadie, sino que es un gesto sumamente importante y urgente, porque muchas de las personas que lucharon por ello ya no están".

"NUESTRAS FAMILIAS RECUPERAN LA DIGNIDAD"

A sus 96 años, Francisco Monzó, hijo de uno de los fusilados, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa y ha destacado la concordia vivida en la corporación municipal: "Este monumento es importante para recordar a quienes fueron asesinados injustamente por motivos políticos. Desde luego, hemos sufrido mucho durante toda la vida. Ahora, nuestras familias recuperan la dignidad".

Por todo ello, y atendiendo a la voluntad de que este reconocimiento institucional se configure como una medida de reparación simbólica del dolor de las familias, así como de garantía del derecho al honor, a la dignidad y a la memoria de las personas fusiladas, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha dado luz verde tanto a la propuesta de instalar un monolito como de asumir las recomendaciones del informe de la comisión asesora de Historia de que se realice en un espacio público municipal "con función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora", de acuerdo con los principios de la memoria democrática y el reconocimiento institucional a las víctimas.