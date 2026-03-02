Quince solistas y grupos, seleccionados en el proyecto Cànter para su reactivación tras la dana

Proyecto de reactivación del sector musical después de la dana - CÀNTER

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Quince solistas y grupos participarán en una nueva fase del proyecto Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana. Los artistas han sido seleccionados por una comisión formada por agentes de la industria y son Apolo, Atlàntic, Bajo 79, Bèrnia, L'Espurna, Robert Grayd, Holistiks, Malditas Gaviotas, Los Monstruos de Frankenstein, Novus, Los Puñales de Martín, Rumores, Seventh Hell, Sociologia Animal y L'Últim Europeu.

El programa, que se presentará este miércoles 4 en el local Radio City de València, se desarrollará durante todo el año y servirá para que las bandas se afiancen profesionalmente, con el objetivo de dotarlos de un plan de negocio y de una estrategia para el lanzamiento de un single. Para alcanzar estas metas aprovecharán los conocimientos adquiridos en sesiones formativas impartidas por profesionales "de primer nivel", explican los responsables del proyecto.

Estas clases abordarán la situación de la industria y profundizarán en herramientas de marketing, comunicación, dirección de arte y producción de espectáculos y giras. Cada banda tendrá un mentor que guiará todo el proceso. Serán Selma Alabau (Hook Management); Jesús Calvo (Gazpatxo FestCultura); Cesc Domènech (Primavera d'Hivern); Irene Herreras (Levadura Club); Laura Llamas (El Rayo Management); Jorge Lloris (Agencia Querido); Fiona Maxence; Fernando Sánchez (Último Pasillo).

El trabajo culminará con actuaciones de los artistas en varios escenarios valencianos. Los directos se realizarán a través del proyecto Música en Red, iniciativa de Cànter para impulsar la presencia de bandas damnificadas en festivales y circuitos musicales de la Comunitat Valenciana, y en el Circuit Viu, programación de conciertos de la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo En Viu!.

Cànter es la estrategia diseñada por la Oficina Valenciana de la Música para la recuperación de la industria musical tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024. El año pasado se impulsaron conciertos en cinco de las poblaciones más afectadas con el ciclo Música en la Zona Cero. También se implementó la colaboración con la plataforma digital Huming diseñada para el crecimiento de artistas y se puso en marcha un centro de gestión de ayudas para profesionales y empresas damnificadas. Cànter cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración del Institut Valencià de Cultura y València Music City.