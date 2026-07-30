'Una quinta portuguesa' abre las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu

Archivo - (I-D) El actor Manolo Solo; la directora Avelina Prat y la actriz Branka Katic posan en el photocall de la película ‘Una quinta portuguesa’.ARCHIVO. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu iniciará el ciclo cinematográfico en los Jardines del Palau de la Música con 'Una quinta portuguesa', una película escrita y dirigida por la cineasta valenciana Avelina Prat, galardonada con siete Premios Lola Gaos y que se proyectará el 31 de julio a las 22.30 horas.

Los filmes se proyectarán del 31 de julio al 29 de agosto, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un comunicado. La sesión inaugural contará con la asistencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; y el director adjunto de Audiovisuales del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez.

En este sentido, Marta Alonso ha señalado que 'Una quinta portuguesa' ha sido "una de las películas más sobresalientes del cine español en 2025 según la crítica especializada y ha tenido una brillante trayectoria por los principales festivales y eventos cinematográficos nacionales, hasta convertirse en la gran triunfadora de la pasada edición de los Premios Lola Gaos".

"No es la primera vez que la Filmoteca d'Estiu se inaugura con una película de Avelina Prat, una de las directoras y guionistas con más talento del cine español actual. La edición de 2023 comenzó con la proyección de 'Vasil', su brillante debut en el largometraje", ha recordado la secretaria autonómica.

Protagonizada por Manolo Solo --de quien justamente hoy se ha conocido el fallecimiento--, María de Medeiros y Branka Katic, 'Una quinta portuguesa' "narra la historia de Fernando, un profesor de geografía que, tras la desaparición de su esposa, adopta la identidad de otro hombre para trabajar como jardinero en una quinta portuguesa. Allí establece una inesperada amistad con la propietaria y se adentra en una vida que no le pertenece".

El largometraje está producido por la alicantina Jaibo Films, en coproducción con Distinto Films y la portuguesa O Som e a Fúria. El proyecto ha contado con las ayudas a la producción del Instituto Valenciano de Cultura, el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Generalitat de Catalunya, además de la participación de Radiotelevisión Española, 3Cat, À Punt y la Radio y Televisión de Portugal (RTP).

La obra se estrenó en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Málaga donde obtuvo los ya mencionados siete galardones en la octava edición de los Premios Lola Gaos, incluyendo el de Mejor Largometraje, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Actor Protagonista.

Antes de la proyección se exhibirá el cortometraje '3/105' (2014), dirigido por la propia Avelina Prat y el fotógrafo Diego Opazo, dentro del ciclo 'Un río de cine'. Estrenado en la Bienal de Venecia, se trata de un corto "de carácter experimental en el que un río narra la historia de una muerte anónima, a partir de tres documentos destinados al olvido".

'NUESTROS RÍOS'

Las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, y en relación con el ciclo temático 'Un río de cine', el montaje estará dedicado a los ríos, con imágenes del Turia, el Júcar o el Segura que algunos aficionados valencianos tomaron con sus cámaras de 9,5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir el archivo de la Filmoteca mediante "la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva", han afirmado.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebrarán de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones comenzarán a las 22.30 horas y la apertura del recinto, así como del servicio de taquilla y cafetería, tendrá lugar a las 21.30 horas. La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.