Rachas muy fuertes de viento en zonas del interior de Valencia y Alicante marcarán el Día de la Constitución

Predicción del tiempo para este sábado 6 de diciembre en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana celebra este sábado el Día de la Constitución con una jornada que estará marcada por las rachas muy fuertes de viento en zonas del interior de Valencia y Alicante la primera mitad del día.

En general, habrán cielos nubosos que tenderán a poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Valencia y Alicante soplará viento moderado del oeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior la primera mitad del día, mientras que en Castellón se espera viento flojo del noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad.

Respecto a las temperaturas, experimentarán ascensos ligeros en el caso de las mínimas en el litoral. En la provincia de Castellón, las máximas superarán los 20 grados en La Vall d'Uixó y Castelló de la Plana (22º) y en Vinaròs (20º). Por su parte, las mínimas oscilarán entre los 7º de Morella y los 11º de La Vall d'Uixó.

En la provincia de Valencia, el mercurio marcará 23º de máxima en la capital, 22º en Gandia, 20º en Ontinyent y 16º en Requena, mientras que las mínimas serán de 16º en València y de 7º en Requena.

Mientras, en la provincia de Alicante los termómetros anotarán 23º de máxima en Elche, Orihuela y la capital y 12º, 11º y 14º de mínima, respectivamente.