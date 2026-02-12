Rachid Benzine: "La literatura humaniza y pone la retórica al servicio del sentido común"

El escritor y politólogo Rachid Benzine posa en una entrevista para Europa Press. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y politólogo Rachid Benzine destaca que la literatura "humaniza" y "pone la retórica al servicio de del sentido común". Por ello, hace una década decidió entrar en el mundo de la ficción, al darse cuenta de que "ciertas cuestiones no se pueden abordar solo desde el punto de vista de la ciencia política y tienen más impacto real en los seres humanos cuando llegan a través de lo literario".

Así lo ha explicado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su nueva obra, 'El librero de Gaza' (Salamandra). En esta ocasión, el encuentro entre un fotógrafo y un anciano rodeado de libros sirve de punto de partida para abordar la tragedia que se vive en territorio palestino.

Rachid Benzine ha considerado que estamos "inundados" de información e imágenes sobre los horrores en la Franja que pueden acabar por "anestesiarnos" y "banalizar" la violencia, al tiempo que provoca que, cuando los medios dejan de hablar del conflicto, se de la impresión equivocada de que ha terminado. "A pesar de más imágenes y más información, cada vez entendemos menos este problema", ha resumido.

En contraposición a esto, los libros "proporcionan un marco y una duración que permite entrar de lleno en la problemática y en la historia de lo que está sucediendo". Tal y como se expresa en 'El librero de Gaza' --que se va a traducir a 19 idiomas--, la literatura es "un mundo, un refugio y un espejo".

"Para mí son las tres funciones principales de la literatura, que, en mi opinión, es un lugar de resistencia. Cuando hablo de refugio no me refiero a retirarse del mundo, sino más bien a una manera de habitarlo y de encontrar la fuerza para continuar, para seguir adelante. El texto literario proyecta una mirada, una realidad que nos habla y que configura nuestra relación con el mundo", reflexiona.

Sobre el futuro de Gaza y Cisjordania, el politólogo no es optimista y cree que es "muy difícil" vaticinar qué va a pasar entre dos pueblos que, pese a haber sido golpeados por la historia, no han sido capaces de encontrar un "lugar de encuentro".

Se muestra convencido de que el problema es político, con lo cual la posible solución ha de pasar necesariamente por este ámbito. Interrogado por si las diversas religiones podrían ejercer un papel mediador hacia la paz, ha insistido: "Se trata sobre todo de un problema político y dejar entrar a la religión en el conflicto sería como sacralizar de alguna manera la violencia, algo que no sería bueno para nadie".

"ADMIRACIÓN" POR LA POSTURA DE ESPAÑA

Respecto a la postura de España, el escritor ha enfatizado su "admiración", tanto por la actuación del Gobierno como de la población y lo ha comparado con "la criminalización" que se hace en Francia de la protestas que intentan denunciar la actuación de Israel en la Franja.

También se ha referido a la negativa de algunas formaciones políticas a hablar de "genocidio" en Gaza. En este punto, ha animado a "no caer en la trampa de las palabras". "Pasamos el tiempo intentando entender qué significa una palabra y, mientras, la violencia continúa. La pregunta que deberíamos plantearnos es qué se hace en el terreno y qué consecuencias tiene", ha aseverado.

El autor de origen marroquí y residente en Francia desde niño Rachid Benzine (Kenitra, 1971) es politólogo, novelista y dramaturgo, y ha ejercido la docencia en diversas universidades e instituciones francesas. Es autor, entre otros títulos, de 'Así hablaba mi madre', 'Ante los ojos del cielo', 'Viaje al fin de la infancia'.