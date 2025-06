Radu Jude: "El cine más grande de hoy está en TikTok y no puedes derrotarlo"

El cineasta participa en un encuentro con el público en el marco de la 40 edición del Festival Cinema Jove

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cineasta rumano Radu Jude ha puesto en relieve que el cine "más grande" que se hace actualmente está en la plataforma de vídeo TikTok, algo que "no se puede derrotar". En este punto, ha abogado por que los vídeos difundidos por redes sociales se puedan considerar también cine: "No solo se puede llamar película a algo que está en la gran pantalla, en un festival o en la televisión. Para mí cualquier imagen que se mueva es cine", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado el ganador del Oso de Oro en Berlín este jueves durante su encuentro con el público en la sala 7 del Teatro Rialto de València donde ha estado acompañado por el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

Así, el ganador del premio Luna de València en esta 40 edición del festival ha confesado que la forma en la que él ve el cine está inspirada en el cineasta y montajista Serguéi Eisenstein, una de sus "grandes influencias" que "siempre traducía el cine o hablaba de él" en términos de montaje.

Por ello, Jude ha defendido que "hay muchas maneras de ver la vida de manea cinemática o poética" pues, a su juicio, "no solo se puede llamar película a algo que está en la gran pantalla, en un festival, en un cine o en la televisión".

"Creo que todos los formatos alrededor de nosotros pueden ser vistos cinemáticamente como pueden ser vistos poéticamente. Y para mí, cualquier imagen que se mueva es, por defecto, cine", ha remarcado.

En este sentido, el cineasta rumano ha asegurado que vivimos en una "época de oro" que también es un "momento terrible, no solo para el mundo, sino también para el cine", porque, según ha indicado, "estamos inundados por imágenes".

MOMENTO "MUY EMOCIONANTE"

"Hay imágenes de TikTok que creo que son brillantes. Creo que el cine más grande de hoy está en TikTok, y no puedes derrotarlo", ha subrayado y ha expuesto que también existen aplicaciones como Instagram donde hay fotos "en todos lados" y ha destacado que hay imágenes artificiales que son "fascinantes".

Asimismo, ha señalado que es un momento "muy emocionante" para el cine y para las imágenes a pesar de que los festivales de cine actuales no abran las puertas a estos nuevos formatos.

Por ello, ha bromeado con que festivales como Cinema Jove son "culpables" de que estas producciones no se abran camino en el cine, ya que cree que "hoy en día todas estas imágenes deberían encontrar su camino aquí, en tu pantalla, en un festival".

En este punto, Radu Jude ha afirmado que su festival "ideal" sería aquel en el que pudieran participar "un film de Hollywood, uno de Art House, un pequeño documental, uno de Inteligencia Artificial, un video de TikTok y uno de Instagram".

"Todos estos son parte del cine", ha reivindicado el director de cine, al tiempo que ha criticado que si quieres pedir financiación para un vídeo de TikTok "nadie te dará dinero" o, si lo envías a un festival, "no hay festival" para ello.

No obstante, se ha mostrado optimista y ha indicado que espera que próximamente los estándares técnicos de calidad sean "más bajos" para que "no necesites 4K para proyectar un filme". "Creo que esto (los nuevos formatos) debería ser aceptado como posible cine. No digo que todo sea bueno, pero hay muchas cosas emocionantes alrededor, y creo que deberían ser parte del cine", ha incidido.

"CINE EN CRISIS": O "LLORAR" POR ÉL O ABRAZAR NUEVOS FORMATOS

En este sentido, ha señalado que, aunque es "obvio" que el cine está en crisis, en una crisis existen "muchas opciones": "Una, decir que el cine ha muerto y llorar por ello, y, segundo, considerar el cine suficientemente fuerte como para sobrevivir a esta crisis y, para ello, incorporar todas estas redes sociales, inteligencia artificial".

"A mí me gusta posicionarme en esta segunda categoría", ha indicado el cineasta quien ha contado que en una de las películas que ha hecho "recientemente", en la que mezcló "trailers de películas porno clásicas italianas y un texto de La Divina Comedia de Dante", decidió utilizar la voz de una inteligencia artificial para interpretar el texto.

"Pensé que quizás debía contratar a un actriz italiana para leer este texto, que además es en italiano. Pero luego probé una inteligencia artificial que es un programa de sonido y me sentí un poco culpable por hacer esto. De alguna manera una actriz italiana había perdido un trabajo. Pero lo mantuve porque creía que este encuentro entre Dante y una voz tan antinatural como la que genera la inteligencia artificial me parecía más interesante. Y por supuesto se perdió un trabajo y tantos más que se perderán. Pero, ¿qué vamos a hacer?", ha explicado.

"NUNCA ME QUEDO A VER MIS PELÍCULAS NI EN LA BERLINALE"

Por otro lado, en cuanto al galardón que el festival le hizo entrega este miércoles por su multipremiada carrera, el cineasta ha reconocido que para él es "honor" pero que si se para a pensar en los "grandes cineastas" que han recibido este premio, le hace sentir "muy bien" pero, incluso, le resulta "un poco embarazoso" dado que, según ha explicado, se considera una persona "introvertida" con una relación "distante con las películas".

"Nunca me quedo a ver mis películas ni en un festival internacional como La Berlinale. Supongo que es un mecanismo de defensa. Creo que hay muchos tipos de cineastas y muchas relaciones con su trabajo. Hay algunos que están obsesionados, otros adoran su trabajo, otros lo odian. En mi caso, siempre he sido bastante vergonzoso y no he tenido mucha confianza, mucha fe en lo que hago", ha subrayado.

En esta línea, Jude ha asegurado que la manera que tiene de gestionar esto es no viendo sus películas ni haciendo una revisión técnica de ellas: "Es una manera de separarme de ellas", ha precisado.

Así, ha indicado que "no" suele pensar en los reconocimientos que a lo largo de su carrera le han hecho en diferentes festivales. "El éxito y el fracaso ejercen una presión psicológica que puede romperte por dentro. Así que me mantengo al margen de esos pensamientos, ignoro conscientemente ese tipo de cosas", ha explicado.

"Creo que psicológicamente esto es muy complicado y por eso muchos cineastas dejan esta profesión. En Rumanía, por ejemplo, conozco muchos casos de gente que hace un largo, quizás dos. Y luego no lo pueden hacer más. Yo es que no me lo tomo en serio. Porque esto, si lo haces, te puede destrozar. Y lo mismo va tanto por el éxito como por los fracasos. Creo que no hay que tomárselos muy en serio", ha aseverado.