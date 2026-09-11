Raimon lamenta el fallecimiento de su amigo Artur Heras, "un artista importante y una persona sensata"

Archivo - El cantautor Raimon. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor valenciano Raimon ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del pintor, escultor y diseñador valenciano Artur Heras, a quien ha calificado como "un artista importante y una persona sensata".

En un mensaje que se ha hecho llegar a los medios a través del Ayuntamiento de Xàtiva, el cantante y compositor manifiesta: "Además de un artista importante, Artur Heras ha sido una persona sensata, amigo de sus amigos y mío desde la infancia. Siempre estará en nuestro recuerdo, de Annalisa y mío".

Artur Heras falleció este jueves a los 81 años. Está considerado uno de los creadores plásticos más singulares del panorama artístico europeo de las últimas décadas con una producción impregnada de sátira social, denuncia y compromiso.

También fue una de sus principales características la experimentación con los códigos de representación, juegos literarios y la lectura irónica de la historia del arte.