El paraje de la Nava, El Toro, Alto Palancia (Castellón) - AVAMET

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambla de Mariola, en Bocairent (Valencia), o la localidad castellonense de El Toro, en la comarca del Alto Palancia, han registrado en la madrugada de este lunes mínimas de -6,3 y -6,2 grados, en una noche en la que hasta 40 estaciones de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) han registrado heladas.

En el paraje de La Nava de El Toro a las 8:00 horas se anotaban -6,2 grados con un 92 por ciento de humedad relativa, en una semana en la que las temperaturas mínimas seguirán bajando, según informa Avamet en su cuenta de X.

Tras una semana de calor en el territorio valenciano, y según los datos de Avamet, la temperatura más baja se ha registrado en la Rambla de Mariola (Bocairent), con -6,3 grados. Además, se ha llegado a los -4,4 grados en la Rambla de la Sarga de Xixona, y los -4,2 grados en el camping Mariola, también ubicado en Bocairent.

Por otro lado, en el Hondo de la Lagunilla, en Villena, se han alcanzado los -3,7 grados, mientras que en Calles se han registrado -3,5 grados. También Ayora La Vega ha marcado -3,2 grados y la estación de Ayora San Benito, -2,9 grados.

Además, en la Finca de San Blas en Requena se han alcanzado -2,8 grados, en la Cañada de Villahermosa del Río se han llegado a -2,7 grados, también en el Soliguer en Benimantell las temperaturas han llegado a -2,6 grados.

En Sant Joan de Penyagolosa de Vistabella del Maestrat las temperaturas han estado en -2,1 grados, en Casas de Menor en Villena a los -2 grados, en els Canyarets de Onil a los -1,9 grados, en la Laguna, también en Villena, se han registrado -1,8 grados.

El albergue el Valle en la Yesa, se han alcanzado -1,7 grados, en Las Virtudes, ubicado también en Villena, -1,5 grados, en Sorita y en la casa rural Los Pastores de Ayora -1,4 grados, y en el albergue Ull de Canals de Banyeres de Mariola, se ha llegado a -1,3 grados.

En Casas Bajas, Casas del Río de Requena y la Ortina en Ayora se han alcanzado los 1,2 grados. En el instituto público de Ademuz se han registrado -1,1 grados y en el Campillo, de Camporrobles, la gasolinera de Fontanars, las Quebradas de Villena y en el Rodriguillo del Pinós hasta los -0,8 grados.

En cuanto a más municipios, en los Isidros de Requena, el polígono de Ayora y la urbanización Sargento de Alcoi se han llegado a los -0,7 grados. En Navalón de Enguera y el camino San Juan de Villena -0,6. También en Villena, en el Hondo de Carboneras, se han alcanzado los -0,4.

También en la Finca Peralta de Ayora -0,3 grados, en los Plans d'Aialt de Castell de Castells -0,2 grados, y en la Fàbrica Giner de Morella, en la calle Montemayor y el Huerto Ecológico Agua Nueva de Ayora y en Banyeres de Mariola se han registrado -0,1 grados.