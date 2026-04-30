Rambleta estrena el poema escenico 'Rucas', una exploración de María Ochando sobre la ira y la vulnerabilidad

'Rucas' De María Ochando En Rambleta - RAMBLETA

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València estrena 'Rucas', la nueva creación de María Ochando con la visión externa de Candela Mora, que podrá verse los próximos 8 y 9 de mayo dentro de la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente y en el marco de la Academia de Espectadores.

'Rucas' se presenta como un poema escénico en formato álbum, interpretado por una sola intérprete que investiga cómo aproximar las energías de la ira y la ternura a través de la danza, el texto y la música.

La pieza parte de una pregunta central: ¿Luchas o huyes?. A partir de este planteamiento, la creación explora los límites entre la ira y la vulnerabilidad en el contexto de la juventud femenina contemporánea, explican las responsables del espacio cultural en un comunicado.

Con un marcado carácter autobiográfico y el uso de recursos poéticos, 'Rucas' se presenta como un proceso de investigación escénica que indaga en nuevas posibilidades formales y rompe con los códigos teatrales convencionales.

"Entre la ira y la vulnerabilidad hay una cuerda y yo sólo quiero andar por el medio", resume la propia creadora, sintetizando el pulso emocional que atraviesa toda la propuesta.

La dramaturgia se construye como un recorrido por distintos estados físicos y simbólicos --de la violencia a la ternura-- en busca de una experiencia de catarsis compartida entre intérprete y público.

Tras la función del viernes 8 de mayo, el público podrá participar en un coloquio abierto, actividad vinculada a la Academia de Espectadores, que invita a compartir impresiones, reflexiones y lecturas críticas sobre la obra y su proceso creativo.