La Rambleta explora desde la sátira los estereotipos de la maternidad con 'Eva o la creación de la madre perfecta'

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acoge, los próximos días 21 y 22 de noviembre, el estreno de 'Eva o la creación de la madre perfecta', obra que combina "comedia, sátira y crítica social para explorar los estereotipos que aún rodean la maternidad y los modelos femeninos", explica el centro cultural en un comunicado.

Se trata de una propuesta de Masquetres Producciones, compañía emergente formada por Sara Barba, Susana Pastor y Paula Serrano. La dramaturgia y dirección corren a cargo de Silvia Macip, con interpretaciones de las propias creadoras.

La acción sitúa al público en el plató de un concurso de televisión ficticio donde tres mujeres --una copywriter e influencer millennial de éxito, una camarera amorosa y punk, y una ceramista que vive más entre las nubes que del barro-- compiten por ser "la mejor madre de España".

Las concursantes se enfrentan a pruebas absurdas y estereotipadas, bajo la mirada y manipulación de EVA, una inteligencia artificial encargada de evaluar a las concursantes y que busca imponer un modelo de madre ideal. A lo largo del concurso, se revelan las luchas personales y secretos de las participantes. ¿Cómo lograrán vencer estas mujeres al heteropatriarcado que, en un ejercicio de mansplaining brutal, ha ideado todo esto? EVA se convierte así en una metáfora de cómo la sociedad, disfrazada a menudo de progreso o tecnología, sigue juzgando, midiendo, y moldeando a las mujeres.

EXPERIENCIAS DE LAS CREADORAS

La obra nace a partir de las propias experiencias de sus creadoras, madres, artistas y trabajadoras, que viven en primera persona la dificultad de conciliar su vida personal y profesional. A través del humor y la ironía, Masquetres Producciones reivindica la necesidad de contar historias reales desde voces femeninas, y denuncia los juicios constantes que pesan sobre las mujeres, sean o no madres.

"Pretendemos mostrar en toda su crudeza y desde la comedia, las constantes críticas a las que se ve expuesta cualquier mujer en relación con la maternidad como si fuera un destino ineludible", señala la compañía.

Sin dejar fuera de la narrativa a aquellas mujeres que no son madres, por decisión o por circunstancias, y que a menudo son invisibilizadas o señaladas con estereotipos caducos.

En palabras del equipo artístico, 'Eva, o la creación de la madre perfecta' denuncia "el delirio social que hay, en el que se nos exige, por una parte, que tengamos hijos y por la otra que la maternidad no se note en nuestro rendimiento laboral, vida social, apariencia física".