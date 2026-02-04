Rambleta propone dos días de hip hop y tecnología con propuestas de Brodas Bros

Archivo - Brodas Bros en Around the world - POL CARRIZO VILARROIG-IB - Archivo

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Brodas Bros, una de las compañías de danza urbana "más reconocidas del país", llega a La Rambleta de València con dos espectáculos "pensados para disfrutar y pasarlo bien en el teatro". A través de la danza urbana, la tecnología y la cultura Hip Hop, presentan 'Around the World', el 14 de febrero, y 'Mini Break', el 15 de febrero, dos propuestas para todos los públicos, con una cita especialmente dirigida a niñas, niños y sus familias el segundo día.

El viernes 14 de febrero, Brodas Bros presenta 'Around the World', su último trabajo y el espectáculo más tecnológico de la compañía hasta la fecha. Se trata de una propuesta visual y musical diferente y original, creada por las dos parejas de hermanos que forman la compañía, que plasma su recorrido internacional y las vivencias acumuladas tras años viajando por todo el mundo, un viaje que da nombre a la obra.

Sobre el escenario, un gran cuaderno de viajes sirve como hilo conductor de las vivencias y anécdotas acumuladas durante años de giras internacionales, con paradas en países como Brasil, Palestina, Estados Unidos, Honduras, Japón y, especialmente, China, donde pasaron tres meses de gira el último año, explica la organizació en un comunicado.

Estas experiencias, apuntan, "cobran vida a través de una cuidada apuesta tecnológica que combina luces, láseres, leds, mapping, proyección interactiva y danza aérea, logrando conectar con el público desde el primer minuto".

Destaca especialmente el dominio excepcional que tienen del escenario. Coreografías vertiginosas, acrobacias, beatbox y gags se suceden en una puesta en escena innovadora que remite a lo cotidiano del hip hop de calle, reconocible en cualquier ciudad norteamericana o europea del siglo XXI.

Con una estética futurista y robótica, pero también profundamente humana y cercana, 'Around the World' habla de la memoria, del presente y de cómo las experiencias vividas nos construyen.

Y el sábado 15 de febrero llegará el turno de 'Mini Break', una auténtica descarga de energía positiva, hip hop y funk mediterráneo también de la mano de Brodas Bros. Se trata de un espectáculo interactivo dirigido al público infantil y familiar que rinde homenaje a la cultura Hip Hop y a todo el universo de ritmos, músicas y estilos de movimiento que la rodean.

El título es un guiño a la mítica película norteamericana 'Breakdance' (1984), dirigida por Joel Silberg, una de las cintas, junto a 'Beat Street' o 'Electric Boogaloo', que contribuyó decisivamente a la propagación internacional de estilos como el breakin, el poppin o el lockin. Un viaje bailado por la historia y la esencia del Hip Hop, adaptado al lenguaje escénico de Brodas Bros y pensado para disfrutar en familia.

Tras este recorrido coreográfico, entra en escena un elemento tecnológico que permite a los bailarines invitar al público a participar activamente dentro de las escenas.

LA DANZA, EN PRIMERA PERSONA

A través del juego interactivo, niñas y niños son invitados a subir al escenario y acompañar a los personajes Hip y Hop en un viaje lleno de música, baile y juego, favoreciendo la experimentación y el aprendizaje a través del movimiento y transformando el teatro en un gran espacio de juego colectivo donde la danza se vive en primera persona.

Con más de 17 años de trayectoria, Brodas Bros se ha consolidado como una de las compañías de danza y cultura urbana más influyentes del panorama nacional e internacional. Su versatilidad y excelencia artística les ha llevado a colaborar con referentes como el Cirque du Soleil, Tricicle, la Fundación Toni Manero o la Orquestra Simfònica del Vallès, así como a trabajar para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas o Porsche, entre otras.

Ganadores de prestigiosos campeonatos como el Mundial SDK 2014, Eurobattle 2012 o Juste Debout Spain en múltiples ocasiones, Brodas Bros forma parte activa de la escena freestyle underground.

Además, han sido nominados a los Premios Max como mejor elenco (2017), mejor espectáculo de calle (2018) y mejor espectáculo de danza (2020), reconocimientos que avalan su trayectoria y su constante capacidad de innovación escénica.