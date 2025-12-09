Rambleta reinventa el clásico Hansel y Gretel con un musical "para toda la familia"

Archivo - Hansel y Gretel en Rambleta - RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València se adelanta a la Navidad para presentar, los próximos días 20 y 21 de diciembre, 'Hansel y Gretel: La batalla final', la nueva producción de Qelart.

Se trata de un musical que "revive y transforma el célebre cuento clásico de los Hermanos Grimm en una aventura para disfrutar en familia, reír, emocionarse y dejarse llevar por la continuación de uno de los relatos más icónicos y perdurables de la literatura infantil y del imaginario universal".

¿Quién dijo que Hansel y Gretel derrotaron a la Bruja cuando la metieron en el horno? Veinte años después, los hermanos regresan para descubrir que la temida Bruja ha resurgido más poderosa que nunca. Acompañada por Gregor, su fiel y divertidísimo secuaz, está dispuesta a vengarse y a poner en marcha un nuevo plan oscuro con el que ha logrado transformar a numerosos niños en dulces.

En esta versión actualizada, Hansel es ahora un gamer habilidoso, mientras que Gretel se ha convertido en una policía valiente e intrépida. Separados por el destino, ambos reciben misteriosos mensajes que los conducen hasta la pastelería 'El Horno'. Allí, sin darse cuenta, vuelven a caer en la trampa de la Bruja y se ven inmersos en una aventura épica llena de secretos, enigmas, criaturas mágicas, efectos especiales, puppets, canciones originales y, por supuesto, muchas golosinas.

Los protagonistas viajarán de nuevo hasta la casita de la Bruja, ahora modernizada y repleta de muffins, galletas y utensilios que hablan y cantan, descubriendo que todos ellos esconden el alma de niños capturados a lo largo de los años. Para liberarlos deberán recorrer un bosque encantado y superar desafíos que pondrán a prueba tanto la tecnología como la magia.