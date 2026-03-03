La Rambleta repone 'El agua de Valencia' para celebrar el Día Mundial del Teatro

Archivo - 'El Agua De Valencia' En Rambleta - ALEJANDRO AMAT - Archivo

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta vuelve a acoger 'El agua de Valencia', su coproducción de teatro musical junto a Yapadú Produccions, tras "el gran éxito obtenido en su estreno y su posterior gira por distintas ciudades".

La reposición tendrá lugar el 21 de marzo, sumándose así a las celebraciones que se desarrollan a lo largo de la semana con motivo del Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo, y en el marco de la iniciativa Cap Butaca Buida.

Tras un estreno marcado por un contexto "especialmente adverso" para el sector cultural valenciano tras la dana, el espectáculo logró "una excelente acogida por parte del público y la crítica, confirmando el compromiso de La Rambleta con la producción propia y la creación valenciana contemporánea", recalcan los responsables del centro cultural en un comunicado.

'El agua de valencia' traslada al espectador a la València del Siglo de Oro a través de las andanzas de un joven Lope de Vega durante su destierro en la ciudad. Tras el desengaño amoroso con la actriz Elena Osorio y la publicación de unos libelos difamatorios, Lope fue condenado al exilio del Reino de Castilla durante ocho años, eligiendo Valencia como primer destino. Aquí permaneció cerca de dos años y entró en contacto con un riquísimo ecosistema cultural y teatral que marcaría decisivamente su trayectoria.

La obra combina comedia, música en directo y una mirada contemporánea, reconstruyendo una ciudad manierista, luminosa y cosmopolita que fascinó al dramaturgo y que influyó en el desarrollo de su concepción del "arte nuevo de hacer comedias".

PERSONAJES HISTÓRICOS

En escena se entrelazan personajes históricos como Guillem de Castro o Constança de Perellós, en una trama de amores, rivalidades y creación artística que dialoga con el presente desde el humor y la emoción. La ciudad de València se convierte así en protagonista absoluta del relato. Espacios como el sofisticado Corral de la Olivera o los círculos literarios que darían lugar a la Academia de los Nocturnos conforman el universo vital del joven Lope durante sus años de reinvención.

El montaje recrea ese mundo abigarrado, culto y dinámico, estableciendo una relación casi amorosa entre el escritor ambicioso y la ciudad del Turia.

'El agua de Valencia' no escenifica en sí una comedia del Siglo de Oro, sino un texto del presente que habla del pasado, en el que los resortes de las comedias de capa y espada cobran nueva forma, y los entremeses y los sainetes se engarzan con las vivencias de los personajes y forman parte del entramado de la historia.