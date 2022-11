Rayden, Nena Daconte, Alejandro Palomas y Lola Vendetta, en el cartel del II Festival Salitre

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rayden, Nena Daconte, Alejandro Palomas y Lola Vendetta son algunos de los reclamos del cartel de la II edición del Festival Salitre de Literatura del Mediterráneo, cuya oferta ha presentado este miércoles la Diputación de Valencia.

Se trata de un certamen creado para acercar el mundo de las letras a los jóvenes a través de otras disciplinas como la música, la fotografía, la ilustración o las artes escénicas. El proyecto, impulsado por la corporación provincial y la productora Crash Music, tiene igualmente como objetivo "posicionar a València y sus municipios como punto de referencia a nivel creativo para los más jóvenes".

Tras "el éxito" de la primera edición, Salitre vuelve ampliando programa y sedes, y se celebrará del 18 al 27 de noviembre en València, Paterna, Gandia y Torrent.

Los cantantes Rayden y Nena Daconte, el cantautor y poeta Marwán, el escritor Alejandro Palomas, la ilustradora Lola Vendetta y el actor Octavi Pujades forman parte del cartel de un festival repleto de actividades multidisciplinares, desde mesas redondas y escenarios literarios con entrevistas a autores hasta talleres de escritura creativa e ilustración, recitales de poesía y conciertos.

En palabras del diputado de Juventud, Andrés Campos, "Salitre es el reflejo del momento actual de la cultura, que vive hoy en una interrelación constante tanto de disciplinas como de formatos".

En referencia a esta segunda edición, que da continuidad al proyecto puesto en marcha hace justo un año y finalista de los premios Iberian Awards en la categoría de mejor festival no musical, el responsable provincial ha destacado "la ampliación de sedes que acerca Salitre a las comarcas valencianas".

También ha resaltado "el atractivo de una programación muy diversa pensada para un público juvenil al que queremos acercarnos con propuestas como Salitre o Artilugio, otro certamen de la Diputación que ofrece a jóvenes talentos del cine, la escritura, el cómic y la fotografía la interacción con mentores de reconocido prestigio como Paco Roca y Daniel Monzón".

Desde Crash Music, la directora de Salitre, Virginia Pastor, ha señalado que el objetivo del certamen es "acercarse a un sector de población que busca consumir otro tipo de cultura, con disciplinas muy diversas que fomentan la creatividad y el talento joven".

Como productora del evento, Pastor ha puesto en valor el carácter inclusivo de Salitre, que cuenta con la colaboración de la Fundación Music For All.

Fruto de la misma, la segunda edición del certamen será escenario del primer concierto interpretado en lengua de signos en València, a cargo del cantautor Pol 3.14.

En la presentación ha participado también Mamen Monsoriu, propietaria de la librería El imperio de libros, ubicada en el barrio de Ruzafa, que acogerá algunas de las actividades de Salitre, junto a otras sedes como Ubik Café, Bartleby, La Rossa, Kaf Café, La Batisfera, Estudio 64, Bangarang, el Claustro Gótico del Centre Cultural El Carme, la Capilla de la Beneficència, el edificio Veles e Vents, la Biblioteca Cova Gran de Paterna, la Casa de la Marquesa de Gandia y el salón de actos de la Casa de Cultura de Torrent.

Entre los nombres propios y citas destacadas del certamen, que se celebrará del viernes 18 al domingo 27 de noviembre, destacan eventos que aúnan literatura y música como las charlas sobre los libros de Marwán (Paterna, viernes 18 a las 19.00 horas); Xavi Sarrià (Gandia, sábado 19 a las 19.30 h); Rayden (Torrent, domingo 20 a las 18.30 h); Nena Daconte (València, viernes 25 a las 18.00h); y Guiu Cortés 'El Nen de la hipoteca' (València, domingo 27 a las 12.00h).

Salitre acogerá igualmente la presentación de los últimos trabajos de Alejandro Palomas ('Un país con tu nombre'); Lola Vendetta ('Una habitación propia con wifi); Manuel Alcántara ('Desconexión'); Mario Obrero ('Cerezas sobre la muerte'); Mercè Climent ('No hi havia a València'); Octavi Pujades ('No viene a cuento'); Julia Viejo ('En la celda había una luciérnaga'); Nuria Ortega ('Las infancias sonoras'); Javier Padilla y Marta Carmona ('Malestamos'); Sara Búho ('Perdón a la lluvia'); y Alejandro Simón Partal ('La parcela'), entre otros autores.

Además de las charlas y presentaciones, el programa incluye actividades prácticas como talleres sobre escritura, un collage reinterpretativo; el maridaje poético de literatura y vino, micro abierto de poesía, lectura colectiva, el encuentro con Flavita Banana y Destripando la Historia o la grabación de un episodio del podcast 'Participantes para un delirio', con Alba Reche y Coco Dávez.

CONCIERTO EN LENGUA DE SIGNOS

El festival literario de la Diputación y Crash Music tendrá un marcado carácter inclusivo a través de la Fundación Music For All, especialista en eventos para todas las capacidades, como vienen demostrando en festivales como el Primavera Sound, Sonorama Ribera y Cooltural Fest. En esta ocasión, Salitre será escenario del primer concierto interpretado en lengua de signos en València.

La cita será el sábado 26 de noviembre en el Veles e Vents de València (12.00h), y reunirá al cantautor Pol 3.14, autor de la novela 'La Zona Fucsia', que presentará sus canciones en acústico; y al poeta Miguel Gané, que recitará versos de su poemario 'Ojos de sol'.

Tanto el concierto como el recital serán gratuitos, al igual que el resto de actividades del programa, y accesibles para las personas con discapacidad auditiva gracias a la interpretación de lengua de española y el préstamo de mochilas vibratorias para sentir el ritmo de la música.