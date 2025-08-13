Reabre el puente Enrique Ponce de Chiva de cara a las fiestas locales

La Generalitat reabre el puente Enrique Ponce de Chiva y recupera la movilidad de cara a las fiestas locales - GVA

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Infraestructuras ha puesto en servicio este miércoles el puente de la calle Enrique Ponce, situado en pleno centro urbano de Chiva (Valencia) y fundamental para conectar ambas partes del municipio. Su reapertura supone un "paso decisivo" para recuperar la movilidad en esta infraestructura, especialmente de cara a las fiestas locales que se celebran este fin de semana.

La singularidad de esta obra radica en que se trata de un puente histórico de sillería con tipología de arco, lo que ha requerido la intervención de una empresa especializada. "Uno de los principales retos ha sido conseguir piezas que se asemejaran al máximo a las originales y, sobre todo, el esfuerzo realizado para poder finalizar las obras y que el puente esté abierto para la celebración de las fiestas municipales", apunta la directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez Ruzafa.

Con la puesta en servicio de este puente y la apertura el pasado 18 de julio de la pasarela de la calle Pintor Mora Yuste, situada a escasos 20 metros, se ha restablecido "por completo" la movilidad en uno de los entornos de Chiva más afectados por la dana.

El puente Enrique Ponce quedó gravemente dañado tras las lluvias torrenciales: perdió por completo su plataforma y parte del relleno, además de sufrir daños en la bóveda y los estribos.

Las obras, iniciadas el pasado 30 de junio, han consistido en la reposición de la cantería y mampostería en los laterales, así como el relleno sobre la bóveda, la de la obra civil de los servicios preexistentes y el revestimiento de piedra en los pretiles del tablero y muros de acceso.

Se ha instalado una nueva base de hormigón de soporte del adoquinado, finalizando con la urbanización del tramo afectado. "Todo ello ha permitido recuperar no solo la funcionalidad del puente, sino también restituir la estructura con una estética muy similar a la existente", indica la responsable autonómica

Tras la dana se ha tenido que trabajar en varios puntos estratégicos de Chiva: la reparación de las pasarelas de la calle Pintor Mora Yuste y de la calle Ramón y Cajal-Cruz de Piedra; la reposición del puente de la calle Enrique Ponce y de la calle Antonio Machado; la reconstrucción del puente del Camino Perenchiza sobre el barranco del Gallego.

La inversión total prevista para la ejecución de estos trabajos asciende a 3.364.000 euros y se enmarca dentro del plan Recuperem València, con el que la Generalitat ha asumido medio centenar de actuaciones en poblaciones que han solicitado ayuda para reparar sus infraestructuras municipales ante la imposibilidad de hacerse cargo de su reconstrucción. La inversión total asciende a 50 millones de euros.