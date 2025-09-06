Reabre al tráfico el cruce de Archiduque Carlos con Tres Cruces en València tras reparar la fuga de agua en una tubería

Reabre al tráfico el cruce de Archiduque Carlos con Tres Cruces tras reparar la fuga de agua en una tubería - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cruce de la calle Archiduque Carlos con la avenida Tres Cruces de València ha reabierto al tráfico este sábado tras finalizar los trabajos de reparación de la fuga de agua procedente de una tubería.

Así lo ha informado durante la tarde de este sábado el Ayuntamiento de València en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

El Ciclo Integral de Agua del consistorio trabajaba desde este viernes en la reparación de una fuga de agua procedente de una tubería en la zona de Archiduque Carlos con Tres Cruces, que no provocó la afectación a abonados.

La fuga de agua en la calzada afectó a la entrada de València por el Camino nuevo de Picanya y el Bulevar Sur, en dirección al Hospital General, según informó el consistorio en un comunicado.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona para evitar retenciones. Era una tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980.