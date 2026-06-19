La realizadora afgana Shahrbanoo Sadat reivindica en Cinema Jove la libertad creativa con una comedia romántica

Cinema Jove estrena este sábado, 20 de junio 'No Good Men', una comedia romántica afgana que se sirve de los códigos del género para retratar una realidad que la industria cinematográfica suele limitar al drama bélico. - CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove estrena este sábado, 20 de junio 'No Good Men', una comedia romántica afgana que se sirve de los códigos del género para retratar una realidad que la industria cinematográfica suele limitar al drama bélico.

Presentada originalmente como película inaugural en la pasada Berlinale, esta coproducción internacional entre Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca y Afganistán está dirigida por la cineasta Shahrbanoo Sadat.

"Algunos financiadores potenciales se tomaron el género de la película casi como una ofensa. Pero ¿acaso a mí, una cineasta afgana, no me está permitido hacer una comedia romántica? ¿Por qué se les exige a los personajes de mi país ser unidimensionales, en lugar de seres humanos complejos como cualquier otro? ¿Ser afgano exige estar triste o preocupado las 24 horas del día, los siete días de la semana? ¿No hay, en cierto modo, un efecto de deshumanización al no permitirnos hacer una película sobre persona cuya vida cotidiana también contiene humor y ligereza?", se ha preguntado Sadat.

La trama está ambientada en el Kabul previo al regreso de los talibanes en 2021, durante la retirada de las tropas estadounidenses. Sadat, que coprotagoniza el largometraje, busca reivindicar una masculinidad alternativa dentro de un entorno hostil.

"Quiero valorar a todos los hombres buenos de Afganistán, a aquellos que no se aprovechan de todos los privilegios que les ofrece una sociedad patriarcal. Es extremadamente difícil ser un hombre bueno en una sociedad así. Sufren acoso, burlas y se cuestiona su hombría", ha valorado la realizadora exiliada, quien participará en una mesa redonda junto a la productora valenciana que respaldó la película, Marina Perales Marhuenda.

Juntas protagonizarán el encuentro 'Filmar a contracorriente: mujeres, cine y resistencia', donde debatirán sobre la creación cinematográfica femenina en contextos de desigualdad estructural y resistencia. La ocasión les servirá para desmitificar las miradas reduccionistas sobre el pasado reciente del territorio afgano.

"Desde el regreso de los talibanes, muchos han empezado a idealizar la era anterior, afirmando que las mujeres tenían todos sus derechos antes de 2021. No me parece que sea verdad. El sexismo y la mentalidad patriarcal estaban profundamente arraigados mucho antes", ha explicado Sadat.

SECCIÓN OFICIAL DE SERIES

La jornada también supone el arranque de la Sección Oficial de Series, entre las que destaca la producción española 'Sense FILTRES', obra dirigida por Ainhoa Bolaños, junto a los realizadores nominados al Goya Sandra Reina y Jiajie Yu Yan.

Estructurada en una primera temporada de tres historias de 'sexting', la serie retrata las nuevas formas de relación de los adolescentes en el entorno digital. La tanda de episodios que se proyectará es la protagonizada por Alícia, una adolescente a la que le encanta componer música 'trap' y sufre un abuso por parte de un cantante famoso. Cuando la canción que escriben juntos se hace famosa, el reto de la protagonista será reconciliar su voz pública con la verdad que su cuerpo aún no puede contar.

A la presentación de la propuesta en Cinema Jove acudirán las actrices Luana Rocha y Rita Roca, junto a Nazareth Rodríguez, del equipo de producción de Vértigo Films.

En el plano internacional, el director francés Arthur Fanget presentará la producción 'Respire Fort', concebida específicamente para el formato 'microshort'. A partir de una marcada estética retrofuturista y una buena dosis de humor negro con tintes de ciencia ficción, la serie sigue las peripecias de un contable que planifica su propio suicidio hasta que conoce a su vecina.

JOVENCÍSIMA GRETA GERWIG

Este 20 de junio también se inicia en el Centre del Carme Cultura Contemporània el ciclo dedicado a Greta Gerwig, donde se rinde homenaje a una de las cineastas fundamentales en la redefinición contemporánea del rol de la mujer en Hollywood.

La retrospectiva se centrará en su celebrada etapa inicial como actriz y musa del movimiento cinematográfico independiente estadounidense conocido como 'mumblecore'.

En la sesión inaugural se proyectará el clásico moderno en blanco y negro 'Frances Ha' (Noah Baumbach, 2012), sobre una bailarina que trata de abrirse camino profesional en Nueva York. Gerwig no solo la protagoniza, sino que también deja entrever en la coescritura del guion una voz propia que buscaba trascender la interpretación.