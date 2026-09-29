Reaniman a un anciano de 77 años tras caerse en la ducha de su casa en Sant Vicent del Raspeig

Imagen de agentes de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil, sanitarios, bomberos y Policía Local han participado en tareas de auxilio y reanimación de un anciano de 77 años que estaba inconsciente en el interior de su domicilio en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) después de que, al parecer, sufriera una caída en la ducha y no respondiera.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando el 112 comunicó al instituto armado la necesidad de prestar asistencia sanitaria al hombre. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de la Benemérita, profesionales del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y del Soporte Vital Básico (SVB), policías locales y efectivos de bomberos.

Ante la imposibilidad inicial de acceder al interior de la vivienda, fue necesaria la intervención de los bomberos para poder entrar y prestar asistencia al afectado, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Una vez en el interior, los servicios sanitarios comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Uno de los agentes de la Guardia Civil, gracias al conocimiento de primeros auxilios, se relevó con el personal sanitario para mantener la RCP. Finalmente, lograron recuperar las constantes vitales del afectado.

Los efectivos colaboraron en movilizar al hombre hasta una camilla, una tarea que, según la Benemérita, fue complicada por su peso y las reducidas dimensiones del domicilio. El anciano fue evacuado con carácter urgente en ambulancia hasta un hospital.