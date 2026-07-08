Recomiendan que se confinen vecinos de la zona afectada por el incendio de un desguace en El Verger

Incendio de un desguace en El Verger - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos luchan contra un incendio declarado este miércoles en un desguace del municipio alicantino de El Verger. Por este suceso, las autoridades han recomendado a vecinos y vecinas de la zona afectada "que se confinen en sus viviendas".

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del fuego a las 13.56 horas, localizado a 200 metros de la calle Elche y entre la N-332, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Ante este incendio, se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia, más una BUP del parque de Oliva (Valencia), en cumplimiento del convenio de colaboración de zonas limítrofes.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha indicado que el incendio "ha provocado una intensa columna de humo", según una publicación de las 17.25 horas en la red social X.

El CCE ha indicado que el Consorcio de Bomberos de Alicante ha solicitado a la Policía Local de Dénia y a la de El Verger "que avisen a la población de la zona para que cierre puertas y ventanas y evite salir a la calle para prevenir posibles intoxicaciones por inhalación de humo".

También ha indicado que "la zona más afectada" va desde la carretera CV-730 hasta la rotonda de la CV-723, "y de ahí hasta el mar", de acuerdo con la información trasladada por el CCE en redes sociales.

El Ayuntamiento de El Verger ha señalado que, "debido a la toxicidad del humo, desde el 112 se recomienda a los vecinos y vecinas de la zona afectada que se confinen en sus viviendas" y "al resto de vecinos y vecinas" se les pide "extremar las precauciones ante la presencia de humo".

"Eviten acercarse a la zona del incendio y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", ha subrayado el consistorio en una publicación en su perfil de Facebook, donde ha pedido a la ciudadanía que se informe "únicamente a través de los canales oficiales".