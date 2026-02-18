Récord en el sorteo para ver una 'mascletà' desde el balcón del Ayuntamiento de València con más de 20.600 participantes

Archivo - Imagen de una mascletà fallera disparada en la plaza del Ayuntamiento de València. - JCF - Archivo

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo para ver una 'mascletà' de las Fallas desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia ha batido para 2026 récord de participación al haber registrado el mayor número de solicitudes hasta la fecha, un total de 20.631, según ha informado el consistorio. Esta cifra supera en 1.500 las personas que se registraron en el sorteo de 2025.

Durante los tres días que estuvo abierta la inscripción para poder ver desde el balcón municipal una 'mascletà' fallera en 2026, se enviaron 25.296 solicitudes, pero se desestimaron 4.665 por no cumplir con los requisitos establecidos, ha detallado la administración local.

El concejal de Fallas en la capital valenciana y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha presidido este miércoles el sorteo y ha dado la enhorabuena a los ganadores, personas que "podrán disfrutar junto con las Falleras Mayores de València --2026, Carmen Prades y Marta Mercader-- y sus respectivas cortes de honor de una de las 'mascletaes' del programa de este año".

En total, 340 personas podrán acceder al balcón del consistorio entre el 1 y el 19 de marzo, excepto los días 8 y 13 por razones de protocolo, ha concretado el Ayuntamiento.

Cada día accederán al balcón municipal 20 personas con 10 pases dobles. Quienes han resultado agraciados en este sorteo ya han recibido en sus buzones electrónicos la comunicación correspondiente y en las próximas horas se les enviará un segundo correo con el código QR para poder acceder al balcón del consistorio el día asignado a cada una de ellas. La fecha en la que deberán asistir a la 'mascletà' no podrá modificarse.

El proceso de selección se ha realizado mediante el uso de un algoritmo de Excel, por el que se ha determinado de manera aleatoria quiénes han sido los agraciados.

Santiago Ballester ha detallado que durante la primera jornada del plazo de inscripción para este sorteo se registró la mayoría de solicitudes, más de 15.000, mientras que el segundo día se registraron casi 7.000 y el tercer y último día más de 3.000.

Además, el edil y presidente de la JCF ha destacado que "no habían pasado ni treinta segundos desde la apertura de las inscripciones y ya se registraba la primera de ellas". La última, ha detallado, "apuraba hasta las 23:59:59 del último día".

Quatre Carreres ha sido el distrito con el mayor número de solicitudes (2.245 personas), seguido de Patraix (1.865), Camins al Grau (1.751) y Extramurs (1.285). El distrito con menos peticiones es Pobles del Nord (147), seguido por Pobles de l'Oest (261) y Pobles del Sud (481).

101 AÑOS

Santiago Ballester ha añadido, "como curiosidad" del sorteo de este año, que se han inscrito 33 personas mayores de 90 años e, incluso, una de 101 años.

En caso de que alguno de los agraciados tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, el consistorio ubicará a esta persona en un espacio especialmente habilitado al efecto.

Asimismo, si alguna 'mascletà' tuviera que ser suspendida por causas de fuerza mayor, las personas afectadas serán reubicadas en otro día, ha apuntado el Ayuntamiento.