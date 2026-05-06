La rectora de la UJI cierra su etapa rectoral con estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Consejo de Gobierno de la UJI - DAMIÁN LLORENS/UJI

CASTELLÓ 6 May. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I ha cerrado el ejercicio 2025, el último del mandato de la rectora Eva Alcón, con un resultado presupuestario de los ingresos sin afectación -gastos ordinarios- de 367.130,20 euros. Considerando todos los ingresos -afectados y no afectados, que en este último caso son los que tienen una finalidad específica y obligatoria-, el resultado presupuestario es de 4,7 millones de euros -la diferencia entre los derechos netos, un total de 153,9 millones de euros, frente a obligaciones netas: 149,1 millones de euros-.

Alcón ha señalado que la liquidación del presupuesto de 2025, del cual se informa al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, demuestra "la responsabilidad financiera de la UJI, que siempre se ha guiado por la prudencia y el equilibrio en el uso de los recursos públicos para garantizar el servicio de calidad que demanda la sociedad".

Según la rectora, estos resultados confirman la necesidad de contar con instrumentos que dotan al sistema universitario público de suficiencia financiera, estabilidad y capacidad de planificación a medio y largo plazo. "Cuando tenemos recursos suficientes y previsibles, la Universidad responde", ha dicho.

La mayor parte de los ingresos provienen de transferencias corrientes, principalmente financiación de la Generalitat Valenciana, con 112 millones de euros. Igualmente, destacan los ingresos por transferencias de capital -para inversiones y proyectos de investigación- que han superado las previsiones iniciales en casi ocho millones de euros, alcanzando los 20,9 millones de euros, debido a la capacidad de la universidad para captar recursos en convocatorias competitivas.

El remanente de tesorería no afectado se ha situado en los 44,4 millones de euros -frente a los 40,4 millones de euros de 2024-, lo cual refleja una situación de liquidez sólida y una gestión prudente de los recursos, según ha informado la UJI en un comunicado.

La mayor parte de este crecimiento se debe a un traspaso de remanentes derivados de los costes indirectos de proyectos que estaban considerados como afectados y que pasan a ser no afectados, una vez finalizado el plazo de revisión y auditorías de los proyectos.

La UJI cumple con holganza los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: resultado no financiero positivo, capacidad de financiación en términos SEC 2010 positiva, remanente no afectado positivo y un periodo medio de pago a proveedores de menos de 14 días de media anual, muy por debajo del límite legal de 30 días.