La rectora de la UJI insiste en la carencia de un instrumento de financiación de las universidades públicas valencianas

CASTELLÓ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, ha insistido este viernes en la carencia de un instrumento de financiación de las universidades públicas valencianas y ha señalado que la institución académica actuará con lealtad institucional para firmar un acuerdo que aporte estabilidad al sistema universitario público valenciano, aunque, al mismo tiempo, será "firme" para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de esta universidad.

"Carecemos de un instrumento de financiación de las universidades públicas valencianas y es cierto que contamos con el compromiso de la Generalitat de ponerlo en marcha y sabemos que las negociaciones están avanzadas, pero también es cierto que hace desmasiado tiempo que las universidades valencianas estamos reivindicando una financiación justa y sostenible", ha subrayado.

Alcón, que se ha manifestado así en el acto oficial de apertura del curso 2025-2026 de la UJI, ha lamentado la "incerteza" de "cuándo y cómo llegar al 1,1 por ciento del PIB en la inversión en universidades, cómo hacer frente a las dificulturad del estudiantado para acceder a residencias y alquileres universitarios o cómo garantizar que la universidad pública continúe siendo un ascensor social".

"No apostar por la universidad púbica supone hipotecar la confianza de los jóvenes y, por tanto, el futuro de la sociedad, una situación especialmente grave en el momento histórico que vivimos", ha dicho la rectora.

"Asistimos con estupor al cuestionamiento de valores democráticos, al aumento de discursos de miedo y odio y a la expansión de fake news. Ante esta realidad, en este curso la Universidad no puede vivir ajena a lo que pasa a su alrededor y es hora de que la comunidad universitario diga no a los totalitarismos globales que denigran los 6 valores democráticos que han costado tanto de mantener en España, en Europa, en América Latina y en el mundo", ha explicado.

En esta línea, la ministra de Ciencia, Innvación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado, en referencia a Palestina, que ante esta situación no se puede mirar "de reojo, hay que mirar la realidad de frente y, en este contexto, la universidad es un espacio para la paz".

Por otra parte, en cuanto a la justicia social y el futuro de los jóvenes, ha hecho una reflexión sobre la meritocracia. Así, ha señalado que "cuando los jóvenes dejan de creer en la igualdad de oportunidades, dejan de creer en la propia democracia. El mérito no existe sin igualdad de oportunidades y es precisamente la universidad pública la principal herramienta para garantizar que el ascensor social y la igualdad de oportunidades continúen funcionando".

En esta línea, ha apuntado que la universidad multiplica las oportunidades y aumenta sustancialmente la empleabilidad y, por eso, tiene que llegar a cada joven independientemente de la renta o el lugar donde ha nacido.

35 ANIVERSARIO DE LA UJI

Eva Alcón ha recordado que durante el curso 2025-2026 se celebrará el 35 aniversario de la UJI, en el que se pondrá en valor el impacto social que genera la institución académica a través de la creación y transmisión del conocimiento y de la innovación y "se reafirmará el compromiso fundacional con el territorio, la cultura y la lengua propia", ha señalado.

Ha recordado que este aniversario llega cuando la UJI ha entrado por primera vez en el QS World University Rankings, "donde se constata que la UJI está entre el 4,5 por ciento de las mejores universidades del mundo".

También la rectora se ha referido a que en mayo habrá elecciones a Claustro, Rectorado y direcciones de centro, y ha señalado que no tiene ninguna duda de que la comunidad universitaria abordará este proceso "con responsabilidad y sentido institucional, contribuyendo de esta manera a fortalecer la universidad con nuevas ideas y nuevas perspectivas".

Por otra parte, ha anunciado que en los próximos meses la UJI se centrará en consolidar el impulso que ha experimentado en estos últimos años. Ha destacado que la hoja de ruta para el curso 2025-2026 incluye la aprobación del Centro de Estudios Propios y Formación Permanente, así como trabajar para renovar el sello europeo de calidad de la investigación.

Además, ha indicado que en este curso se fortalecerán las estructuras de apoyo y gestión de la ciencia, por ejemplo, con la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia. Así mismo, ha anunciado la puesta en marcha del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales que acogerá el nuevo Instituto Universitario de Ciencias de la Educación.

También ha señalado que el Centro de Innovación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas mejorará sus prestaciones; y se vertebrará la divulgación de la ciencia en todo el territorio, incluido el mundo rural. La UJI, además, no renunciará a su proyección de internacionalidad y trabajará para obtener el Sello Internacional de Empleabilidad y Emprendimiento de ANECA. Finalmente, se culminará la reforma de los Estatutos y se elaborará el cuarto Plan de Igualdad y el catálogo de buenas prácticas culturales universitarias.

Alcón ha resaltado la colaboración entre la Generalitat Valenciana y la UJI, y ha dado las gracias a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "por escuchar a la CRUE y acompañar a las universidadees en los retos que tienen por delante".

AUSENCIA DE ROVIRA

Antes de iniciarse el acto de apertura del curso de la UJI, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado ante los medios de comunicación la ausencia del conseller de Educación, José Antonio Rovira, en esta apertura de curso "porque hace unos días vino a Castelló precisamente para utilizar Castelló como excusa y pretexto en la inauguración del curso escolar para no tener que estar en la zona dana, donde 3.000 niños y niñas han iniciado el curso escolar en barracones y sin saber cuándo habrá colegios".

"Entra dentro de la normalidad que ante una emergencia y antes de que haya infraestructuras nuevas se busque un emplazamiento que sea provisional, pero lo que no es asumible ni admisible es que la comunidad educativa no sepa porque no hay ningún tipo de plan presentado por el Consell más de 10 meses después que hable de cuándo, cómo y con qué dinero se reconstruirán esas infraestructuras educativas", ha apuntado la ministra.

Según Morant, "es un nuevo ejemplo del abandono del mundo educativo y de la educación pública por parte del gobierno de la Generalitat y hoy demuestran que Castelló fue la excusa para no tener que hablar de este abandono generalizado y muy concreto en la zona de la dana".